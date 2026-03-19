L’India prevede un enorme incremento della capacità di energia rinnovabile

Secondo un rapporto pubblicato oggi da un consulente del Ministero dell’energia indiano, la capacità di produzione di energia solare in India nel prossimo decennio dovrebbe quadruplicare, mentre quella eolica potrebbe triplicare. Secondo il Piano nazionale di adeguatezza della generazione pubblicato dalla Central Electricity Authority (CEA), entro il 2035-2036 l’aumento delle energie rinnovabili dovrebbe ridurre la dipendenza dell’India dal carbone come fonte primaria di produzione di elettricità al 49%, rispetto all’attuale 70%. Nel suo rapporto, la CEA ha stimato che la capacità totale di energia non fossile raggiungerà i 786 GW entro il 2035-36, con l’energia solare che rappresenterà il 65% del mix di energia pulita.
La previsione
Si prevede che la capacità nucleare triplicherà, raggiungendo i 22 GW, mentre la capacità idroelettrica su larga scala dovrebbe aumentare del 50%, arrivando a 77 GW. Secondo il documento, la capacità idroelettrica di pompaggio dell’India dovrebbe aumentare di 13 volte, raggiungendo i 94 GW, mentre la capacità di accumulo a batteria arriverà a 80 GW entro il 2035-36, rispetto agli attuali 0,27 GW.