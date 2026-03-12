Robot, Tesla svela a Shanghai il nuovo Optimus che parla e lavora come un uomo

Il futuro ha camminato tra i padiglioni dell’Appliance & Electronics World Expo (AWE) 2026 di Shanghai, portando con sé la firma di Elon Musk. La presentazione ufficiale di Tesla Optimus Gen 3 segna il passaggio definitivo del robot umanoide da curiosità per appassionati di tecnologia a pilastro industriale pronto per la produzione su larga scala. Con un design rifinito e una fluidità di movimento senza precedenti, Optimus non è più un semplice prototipo da palcoscenico, ma una macchina autonoma capace di interagire con il mondo fisico attraverso una sofisticata rete neurale, puntando a diventare, entro la fine dell’anno, il prodotto a più alto volume produttivo nella storia di Tesla.

Ingegneria biomeccanica: la rivoluzione delle mani a 22 gradi di libertà

Il vero salto quantico di questa terza generazione risiede nell’architettura delle sue estremità. Gli ingegneri di Tesla sono riusciti a integrare ben 50 attuatori complessivi (25 per ogni avambraccio e mano), permettendo al robot di raggiungere 22 gradi di libertà. Questa specifica tecnica non è un semplice vezzo ingegneristico, ma la soglia critica necessaria per replicare la destrezza umana in compiti complessi come l’assemblaggio di piccoli componenti o la manipolazione di oggetti fragili. Grazie a un sistema di tendini hi-tech e sensori tattili avanzati, Optimus può ora dosare la pressione con una precisione millimetrica, rendendolo idoneo non solo per i lavori pesanti in fabbrica, ma anche per delicate operazioni di precisione che finora erano esclusivo dominio biologico.

Leggerezza e autonomia: il bilancio energetico del “lavoratore perfetto”

Dal punto di vista della fisica dei materiali, la Gen 3 ha subito una cura dimagrante radicale, riducendo il proprio peso del 22% rispetto alla versione precedente e fermando l’ago della bilancia a soli 57 kg. Questo alleggerimento, unito a una batteria da 2,3 kWh, ottimizza drasticamente l’efficienza energetica, garantendo un’autonomia operativa di circa 8 ore prima di doversi recare autonomamente alla stazione di ricarica. La struttura, alta 173 centimetri, è stata riprogettata per favorire una camminata più naturale che raggiunge i 12 km/h, mentre il nuovo “volto” dotato di un display OLED interattivo, sviluppato in collaborazione con Samsung, permette al robot di comunicare intenzioni e stati operativi, facilitando la collaborazione sicura con gli esseri umani nello stesso spazio di lavoro.

Intelligenza Artificiale 5 e il futuro dell’economia globale

Il cervello di Optimus è alimentato dal nuovo hardware Tesla AI5, lo stesso sistema di calcolo che gestisce la guida autonoma totale dei veicoli del marchio. Questa integrazione permette al robot di apprendere nuovi compiti semplicemente osservando video o esseri umani all’opera, grazie a una rete neurale end-to-end che trasforma i dati visivi in azioni fisiche. Elon Musk ha previsto che l’impatto di questa tecnologia sul PIL globale sarà massiccio: con un costo di produzione stimato a regime inferiore ai 20.000 dollari, Optimus si candida a sostituire l’uomo in tutti i lavori pericolosi, ripetitivi o alienanti. La transizione inizierà nelle Gigafactory di Tesla entro la fine del 2026, per poi espandersi nelle case e nelle industrie di tutto il mondo, inaugurando un’era di abbondanza tecnologica dove la forza lavoro non sarà più un limite alla crescita.