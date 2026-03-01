L’Iran lancia missili su Cipro: la guerra si estende al Mediterraneo | LIVE

Il Segretario alla Difesa del Regno Unito, John Healey, ha appena dichiarato a Sky News che “due missili sono stati lanciati verso Cipro, dove sono di stanza migliaia di soldati britannici“. John Healey ha detto che non è ancora chiaro se i missili stiano deliberatamente colpendo le strutture britanniche sull’isola: “Siamo quasi certi che non fossero diretti alle nostre basi, ma questo dimostra quanto sia indiscriminata la risposta iraniana“.

Intanto gli aerei dell’Aeronautica militare del Regno Unito volano nei cieli del Medio Oriente in funzione difensiva, per abbattere missili o droni diretti verso alleati come Qatar e Cipro. Lo ha detto il ministro della Difesa britannico, John Healey, all’emittente “Sky News”. Interrogato se Londra possa passare a operazioni offensive, Healey ha risposto ribadendo quanto detto già ieri dal primo ministro, Keir Starmer: “Non abbiamo preso parte agli attacchi“. “Stiamo concentrando gli sforzi sulle azioni difensive. Lo abbiamo fatto fin dall’inizio, e abbiamo trasferito radar, aerei e altri sistemi d’arma aggiuntivi a Cipro e in Qatar. Stiamo volando, mentre parliamo, questo fine settimana come parte di un coordinamento regionale. E tutte le nostre azioni sono volte a difendere gli interessi del Regno Unito e i suoi alleati“, ha spiegato il ministro. Sulla possibilità che il Regno Unito possa essere coinvolto in un attacco diretto all’Iran insieme ai suoi alleati, Healey ha insistito di non voler “fare speculazioni“. “Non vi aspettiate che lo faccia su una situazione ipotetica o su potenziali discussioni e operazioni“, ha aggiunto.