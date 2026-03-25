L’occhio vigile dall’orbita geostazionaria: ecco la 1ª immagine di Elektro-L n°5

Il 12 febbraio scorso dal cosmodromo di Baikonur è partita una missione fondamentale per l’osservazione terrestre con il lancio del satellite Elektro-L n°5. Dopo una precisa manovra di inserimento, l’apparato ha raggiunto la sua “casa” definitiva: un punto fisso nell’orbita geostazionaria, sospeso a circa 36mila km sopra l’equatore. Da questa altezza vertiginosa, il satellite gode di una prospettiva privilegiata che gli permette di monitorare costantemente una vastissima porzione del nostro pianeta. La prima immagine trasmessa, diffusa da Roscosmos, conferma che la sofisticata strumentazione di bordo, frutto dell’ingegno degli specialisti di Russian Space Systems, è perfettamente operativa. Il satellite ha già iniziato a inviare flussi di dati che abbracciano l’intero bacino dell’Oceano Indiano e la quasi totalità dei continenti, fatta eccezione per le Americhe, che rimangono oltre il suo attuale orizzonte visivo.

Uno sguardo che va oltre l’invisibile

La vera potenza di Elektro-L n°5 risiede nella sua capacità di “vedere” ciò che l’occhio umano non può cogliere. Il suo sistema di scansione opera infatti su 10 canali simultanei: mentre 3 di questi catturano la luce nello spettro del visibile – restituendoci i colori e le forme a noi familiari – gli altri 7 lavorano nell’infrarosso. Questa combinazione di tecnologie permette al satellite di percepire variazioni termiche, flussi di umidità e altri parametri fisici invisibili, con una precisione che varia da 1 a 4 km per ogni pixel. Si tratta di un livello di dettaglio straordinario se si considera l’enorme distanza dalla superficie terrestre, capace di trasformare ogni segnale luminoso o termico in una miniera di informazioni per gli scienziati.

Una sentinella per il clima e le emergenze

I dati raccolti non sono semplici fotografie, ma strumenti vitali che alimentano i centri di analisi del servizio meteorologico Rosgidromet. Grazie a questo flusso costante, i ricercatori del Centro “Planeta” e dell’Istituto di Geofisica Applicata possono elaborare previsioni meteorologiche molto più accurate, estendendo la loro analisi persino al “meteo spaziale“. Quest’ultimo aspetto è cruciale per monitorare l’attività solare e proteggere le infrastrutture tecnologiche dai flussi di particelle cariche provenienti dal Sole.

Oltre alla meteorologia, il satellite svolge il ruolo di una vera e propria sentinella ambientale. La sua capacità di osservazione continua permette di effettuare un monitoraggio operativo del territorio, individuando tempestivamente focolai di incendi boschivi, l’estensione delle alluvioni o gli effetti devastanti di terremoti ed eruzioni vulcaniche. In questo modo, Elektro-L n°5 diventa un alleato indispensabile nella gestione delle emergenze, fornendo alle autorità i dati necessari per intervenire con rapidità laddove la natura mostra il suo volto più violento.

La missione è ancora in una fase di perfezionamento: nei prossimi mesi, gli ingegneri continueranno a calibrare le apparecchiature ottico-elettroniche per garantire che ogni singolo pixel trasmesso a Terra porti con sé la massima precisione scientifica possibile.