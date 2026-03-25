L’onda dorata che soffoca le coste: l’inarrestabile avanzata del sargasso

La stagione del sargasso è ufficialmente iniziata e, a quanto pare, il 2026 ha tutta l’intenzione di scrivere un capitolo di storia. Quelle che un tempo erano isolate curiosità oceaniche si sono trasformate in colossali ammassi galleggianti che, spinti da venti insolitamente vigorosi, stanno già puntando verso le coste di Caribi e Florida con un anticipo preoccupante. Secondo i ricercatori della University of South Florida, i livelli di biomassa rilevati indicano che quest’anno supererà quasi certamente ogni picco precedente, trasformando l’Atlantico in un’immensa autostrada bruna.

Il sargasso (o sargassum) è un’alga bruna straordinaria, definita spesso la “foresta pluviale dorata” del mare. A differenza della maggior parte della flora marina, è una specie olopelagica: non ha radici e non ha bisogno di ancorarsi al fondale, ma trascorre l’intera esistenza fluttuando in superficie. Sebbene il Mar dei Sargassi sia un ecosistema vitale e affascinante, negli ultimi 15 anni l’equilibrio è saltato, dando vita alla cosiddetta Grande Fascia del Sargasso Atlantico.

Una tempesta perfetta di fattori ecologici

Questa crescita esponenziale non è il frutto di un singolo evento sfortunato, ma il risultato di una complessa combinazione di fattori ambientali che hanno trasformato l’oceano in una gigantesca piastra di coltura. Il riscaldamento globale gioca un ruolo primario, offrendo all’alga le temperature ideali per moltiplicarsi senza sosta. A questo si aggiunge il massiccio deflusso di nutrienti dai grandi bacini fluviali, carichi di fertilizzanti agricoli che fungono da vero e proprio concime chimico. Il quadro è completato da correnti oceaniche mutate e da apporti minerali derivanti dalle polveri del Sahara, che insieme creano le condizioni perfette per una fioritura senza precedenti.

In un’intervista rilasciata a Weather.com, l’oceanografa Tracy Fanara ha evidenziato la gravità della situazione ricordando come il 2018 avesse già segnato un record con circa 20 milioni di tonnellate di alghe. Quel primato è stato letteralmente polverizzato lo scorso anno, quando si sono toccati i 38 milioni di tonnellate. Se le proiezioni per il 2026 dovessero confermarsi, ci troveremmo di fronte a una massa vegetale mai vista prima nella storia moderna, un volume che, secondo Fanara, siamo ormai sulla buona strada per superare.

Oltre il cattivo odore: i pericoli per l’uomo

Se l’impatto visivo ed economico sulle spiagge dei Caraibi e della Florida è devastante, i rischi per la salute non sono da meno. Quando queste enormi masse organiche raggiungono la riva e iniziano a decomporsi sotto il sole, rilasciano nell’aria idrogeno solforato e ammoniaca, gas dall’odore nauseabondo che possono causare seri problemi respiratori a residenti e turisti. Inoltre, il pericolo non è solo nell’aria. All’interno di questi ammassi bruni proliferano le larve di medusa che causano irritazioni cutanee particolarmente dolorose al contatto. Come spiegato da Fanara a Weather.com, queste formazioni possono anche accumulare inquinanti e ospitare batteri potenzialmente letali per l’uomo, come quelli della famiglia dei vibrioni. È una minaccia multidimensionale che rende queste isole dorate molto meno poetiche di quanto il loro nome possa suggerire.

Attualmente, la scienza fatica a trovare una soluzione pratica. La complessità dei fattori in gioco – dai venti agli scarichi industriali, fino ai fenomeni di risalita delle acque profonde cariche di nutrienti – rende impossibile intervenire con un unico rimedio. Mentre la Florida e le isole caraibiche si preparano all’impatto, resta chiaro che il sargasso è diventato il nuovo, ingombrante protagonista nella regione.