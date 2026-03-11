L’ordine dei cibi conta più delle calorie: come mangiare pasta senza causare picchi di glicemia

Per decenni, il mantra della nutrizione è stato uno solo: contare le calorie. Se volevi dimagrire o mantenere la salute metabolica, dovevi creare un deficit calorico, spesso sacrificando i carboidrati tanto amati come la pasta. Tuttavia, le più recenti ricerche in campo endocrinologico e metabolico stanno riscrivendo le regole del gioco, spostando l’attenzione da cosa mangiamo a come lo mangiamo. Il segreto scientifico per godersi un piatto di carboidrati senza sensi di colpa e senza affaticare il pancreas si chiama Food Sequencing (sequenziamento dei nutrienti), e la buona notizia è che funziona fin dal primo pasto.

Il declino del mito delle calorie

Immagina due persone che consumano lo stesso identico pasto: un’insalata mista, un filetto di pollo con olio d’oliva e un piatto di spaghetti al pomodoro. Le calorie sono esattamente le stesse. Eppure, se la prima persona mangia gli spaghetti per primi e la seconda li lascia per ultimi, l’impatto sul loro corpo sarà drasticamente diverso.

Quando ingeriamo carboidrati a stomaco vuoto, gli amidi vengono rapidamente scomposti in glucosio, riversandosi nel flusso sanguigno. Questo genera un picco glicemico, seguito da una massiccia produzione di insulina e, poche ore dopo, dal classico “abbiocco” post-prandiale e da un rinnovato senso di fame (ipoglicemia reattiva).

La regola d’oro del sequenziamento alimentare

Studi clinici, tra cui le note ricerche condotte dalla Weill Cornell Medicine, hanno dimostrato che alterare l’ordine di ingestione dei macronutrienti può ridurre i picchi di glucosio post-prandiale fino al 73% e i picchi di insulina del 48%.

Per ottenere questo “scudo metabolico”, la sequenza da rispettare a tavola è sempre questa:

Fibre (verdure): il pasto deve iniziare sempre con le verdure; Proteine e grassi: subito dopo, si consumano le fonti proteiche (carne, pesce, uova, tofu) e i grassi sani (olio extravergine, avocado, frutta secca); Carboidrati e zuccheri: pasta, pane, patate, riso o il dolce vanno lasciati rigorosamente per ultimi.

Cosa succede esattamente nel nostro corpo?

Il motivo per cui questa strategia funziona non è magia, ma pura biomeccanica e biochimica dell’apparato digerente:

L’effetto “rete” delle fibre: quando mangi le verdure per prime, le fibre solubili e insolubili arrivano nell’intestino tenue e creano una sorta di gelatina, una rete viscosa che rallenta l’assorbimento dei nutrienti successivi;

quando mangi le verdure per prime, le fibre solubili e insolubili arrivano nell’intestino tenue e creano una sorta di gelatina, una rete viscosa che rallenta l’assorbimento dei nutrienti successivi; Il rallentamento dello svuotamento gastrico: proteine e grassi stimolano il rilascio di GLP-1 , un ormone intestinale diventato celebre negli ultimi anni. Il GLP-1 invia un segnale di sazietà al cervello e rallenta la velocità con cui il cibo passa dallo stomaco all’intestino;

proteine e grassi stimolano il rilascio di , un ormone intestinale diventato celebre negli ultimi anni. Il GLP-1 invia un segnale di sazietà al cervello e rallenta la velocità con cui il cibo passa dallo stomaco all’intestino; Assorbimento controllato: quando la pasta (o un altro carboidrato) arriva infine nel tratto digestivo, trova la “rete” di fibre e un sistema già rallentato. Di conseguenza, il glucosio entra nel sangue come un flusso lento e costante, anziché come un’inondazione improvvisa.

Un esempio pratico per il pranzo italiano

Applicare il Food Sequencing non significa stravolgere i propri gusti, ma solo riorganizzare le tempistiche.

L’abitudine sbagliata: sedersi al ristorante e iniziare a sgranocchiare il cestino del pane a stomaco vuoto, ordinare un piatto di pasta e concludere con un’insalata. Questo è il modo migliore per massimizzare il picco glicemico;

sedersi al ristorante e iniziare a sgranocchiare il cestino del pane a stomaco vuoto, ordinare un piatto di pasta e concludere con un’insalata. Questo è il modo migliore per massimizzare il picco glicemico; L’abitudine scientificamente corretta: iniziare ordinando un contorno di verdure (ad esempio, spinaci saltati o un’insalata mista con olio d’oliva). Proseguire mangiando una fonte proteica (come del parmigiano o del pesce). Solo a questo punto, gustare il piatto di pasta.

Oltre la glicemia: i benefici a lungo termine

Adottare questa semplice abitudine non serve solo ai pazienti diabetici o pre-diabetici. Mantenere la curva glicemica piatta durante la giornata significa:

meno attacchi di fame improvvisa;

maggiore lucidità mentale ed energia stabile;

minore infiammazione sistemica (i picchi glicemici generano radicali liberi);

facilitazione nel controllo del peso corporeo, grazie a livelli di insulina più bassi.

La scienza della nutrizione ci sta insegnando che non dobbiamo necessariamente rinunciare ai cibi che amiamo. Dobbiamo solo imparare a “parlare” la lingua del nostro metabolismo, e spesso, il trucco è solo una questione di tempismo.