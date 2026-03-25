L’UE lancia il piano contro gli incendi, nuovo hub a Cipro e più aerei

L’Unione Europea accelera sulla prevenzione e la gestione degli incendi boschivi con un nuovo piano strategico che prevede la creazione di un hub antincendio a Cipro. Il centro fungerà da polo regionale per la formazione, le esercitazioni e il coordinamento operativo nelle emergenze. A presentare l’iniziativa è stata la Commissione europea, che punta anche a rafforzare la flotta comune rescEU. Il programma prevede l’acquisto di 12 nuovi aerei antincendio, che saranno distribuiti tra Italia, Portogallo, Spagna, Francia, Croazia e Grecia, con entrata in servizio a partire dal 2028.

Il potenziamento riguarda anche i mezzi aerei leggeri: cinque elicotteri saranno operativi già nel corso di quest’anno e verranno ospitati da Repubblica Ceca, Slovacchia e Romania. Il primo velivolo è stato consegnato a Bucarest lo scorso gennaio. Accanto alla risposta operativa, Bruxelles punta con decisione sulla prevenzione, promuovendo interventi basati sugli ecosistemi. Le linee guida invitano gli Stati membri a pianificare territori più resilienti e a introdurre misure mirate per ridurre il rischio di incendi.

Ulteriori indicazioni riguarderanno la valutazione dei rischi, che i Paesi potranno integrare nei propri rapporti nazionali. Centrale anche il ruolo della tecnologia: l’Unione rafforzerà il Sistema europeo di informazione sugli incendi boschivi, sostenuto dal programma satellitare Copernicus, migliorando gli strumenti di allerta precoce e monitoraggio.