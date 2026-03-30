Luna, collaudati in Italia i sistemi di raffreddamento della capsula Orion

È stato eseguito dall’azienda aerospaziale Novaeka, di Padova, il collaudo del sistema di raffreddamento di una parte elettrica della capsula Orion, il veicolo spaziale della NASA che tra pochi giorni sarà lanciato per la prima missione Artemis II nell’orbita lunare con astronauti, a più di 50 anni dall’ultima missione targata Apollo 17. Lo riferisce la stessa società, fondata e guidata dal trevigiano Marino Moro. Si tratta del primo prodotto di volo di Novaeka, dopo aver operato a lungo nei sistemi di test per i motori a razzo. Il lancio da Cape Canaveral (Florida) con quattro astronauti, a meno di rinvii per motivi meteorologici, è previsto alle 6:24 locali dell’1 aprile, le 00:24 di giovedì 2 aprile in Italia.