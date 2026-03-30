Artemis II: il cielo della Florida sfida il gigante SLS, l’incognita meteo agita il countdown

Il Kennedy Space Center in Florida sta vivendo ore di frenetica attesa mentre la NASA completa gli ultimi preparativi per il lancio di Artemis II, fissato per mercoledì 1° aprile. Questa missione segna un momento cruciale per l’esplorazione spaziale moderna, rappresentando il primo volo con equipaggio del programma Artemis destinato a riportare l’uomo sulla Luna. Dopo il successo del test senza equipaggio nel 2022, l’attenzione del mondo è ora rivolta al mastodontico razzo Space Launch System (SLS) e alla capsula Orion, pronti a sfidare nuovamente le profondità del cosmo. Al momento i tecnici non segnalano criticità hardware, confermando che i sistemi di volo e di terra sono pienamente operativi per quella che si preannuncia come un’impresa storica. L’atmosfera a Cape Canaveral è carica di elettricità, con le squadre operative di Houston e i 4 astronauti già sul posto, pronti a scrivere un nuovo capitolo dell’avventura umana tra le stelle.

Una finestra di lancio verso l’ignoto

La NASA ha confermato che il countdown per Artemis II inizierà ufficialmente mercoledì, con una finestra di lancio che si aprirà alle 18:24 EDT (le 23:24 in Italia) e rimarrà aperta per 2 ore. Al momento, i tecnici non stanno monitorando alcun problema tecnico significativo. “I nostri sistemi di volo sono pronti, i sistemi di terra sono pronti e i team operativi sono pronti“, ha dichiarato Lori Glaze, amministratore associato facente funzioni della NASA. L’unico fattore di incertezza rimane, come di consueto, il meteo. Le previsioni attuali indicano un 80% di probabilità di condizioni favorevoli, con le principali preoccupazioni legate alla copertura nuvolosa e al rischio di forti venti. Qualora il lancio dovesse essere rimandato, l’agenzia ha già previsto ulteriori opportunità di decollo fino al 6 aprile.

Dieci giorni oltre l’orbita terrestre

L’equipaggio di questa storica missione è composto dagli astronauti NASA Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, insieme all’astronauta dell’Agenzia Spaziale Canadese Jeremy Hansen. Per 10 giorni, i 4 viaggeranno a bordo della capsula Orion seguendo una traiettoria a “8” che li porterà a orbitare attorno al lato nascosto della Luna prima di essere proiettati, come da una fionda gravitazionale, direttamente verso la Terra. A differenza delle future missioni, Artemis II non prevede l’ingresso in orbita lunare o l’allunaggio. Si tratta di un test fondamentale per verificare la capacità di Orion di sostenere la vita umana nello Spazio profondo. Christina Koch e i suoi colleghi saranno i primi esseri umani ad allontanarsi così tanto dal nostro pianeta dai tempi del programma Apollo, conclusosi oltre 50 anni fa.

La strada verso Artemis III e oltre

Il successo di Artemis II è il prerequisito fondamentale per la fase successiva del programma. Se tutto andrà secondo i piani, la missione spianerà la strada ad Artemis III, che testerà le manovre di docking in orbita terrestre con i lander lunari. Questo percorso culminerà poi con Artemis IV, la missione che segnerà il ritorno fisico dell’uomo (e la prima volta di una donna) sulla superficie lunare. L’obiettivo a lungo termine della NASA non è solo una visita celebrativa, ma la costruzione di una base stabile che permetta una presenza umana prolungata. Come sottolineato dai vertici dell’agenzia, siamo “molto, molto vicini” a una nuova era dell’esplorazione che potrebbe presto portarci ancora più lontano, verso Marte.