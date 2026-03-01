Luna quasi piena incanta Sinnai: spettacolare gibbosa crescente sui Sette Fratelli | FOTO

Un anticipo di Luna piena che ha lasciato senza fiato. Nel pomeriggio di oggi, 1° marzo 2026, alle ore 16:37, la Luna gibbosa crescente, illuminata al 96%, è sorta dietro le cime frastagliate dei Monti dei Sette Fratelli, nel territorio di Sinnai (CA), offrendo uno spettacolo di rara bellezza. Il disco lunare, ancora chiarissimo nonostante la luce del giorno, ha fatto capolino alle spalle delle creste rocciose, incastonandosi tra i profili irregolari delle montagne. Il cielo, tinto di intense sfumature blu con leggere velature rosate tra le nuvole, ha fatto da cornice a una scena capace di fondere precisione astronomica e poesia del paesaggio.

In attesa della Luna piena prevista per martedì, la fase gibbosa al 96% ha già mostrato tutta la sua imponenza: quasi perfettamente tonda, luminosa e ben definita, è apparsa lentamente all’orizzonte, accentuando l’effetto prospettico che la fa sembrare più grande quando è vicina alle montagne. Particolarmente suggestivo anche il “Moon Trail” realizzato con tre scatti consecutivi, che documenta le diverse posizioni della Luna durante la sua ascesa. La sequenza evidenzia il movimento apparente del nostro satellite nel cielo, trasformando pochi minuti di osservazione in un racconto visivo dinamico e affascinante.

Le fotografie sono state realizzate da Alessandro Casula con una Canon EOS 5D Mark III e obiettivo Canon EF 300mm L f/2.8, da Sinnai (CA). Un’attrezzatura capace di catturare dettagli nitidi del suolo lunare e restituire, allo stesso tempo, l’atmosfera delicata del paesaggio sardo. Uno scatto che unisce tecnica, tempismo e conoscenza del territorio, e che accompagna gli appassionati verso l’appuntamento con la Luna piena, ormai imminente.