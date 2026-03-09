L’uomo che ha sfidato l’abisso: oggi il compleanno del 1° cosmonauta dell’umanità

Oggi, 9 marzo 2026, celebriamo la nascita di Yuri Alekseyevich Gagarin, l’uomo che ha strappato il velo dell’ignoto per consegnarci una nuova prospettiva sul cosmo. Se non fosse scomparso prematuramente nel 1968, in un tragico incidente di volo che ha cristallizzato il suo mito nell’eterna giovinezza, compirebbe oggi 92 anni. La sua figura, tuttavia, non appartiene solo ai libri di storia o alla fredda estetica della Guerra Fredda. In un presente dove la Space Economy è una realtà pulsante, dove il turismo orbitale apre le porte ai civili e i programmi internazionali come Artemis tracciano la rotta per un ritorno stabile sulla Luna e il successivo balzo verso Marte, l’eredità di quel sorriso timido è più viva che mai.

Celebrare Gagarin oggi non è un semplice nostalgia, ma un tributo al coraggio universale: quello di un figlio di falegnami che, chiuso in una sfera di metallo poco più grande di un’utilitaria, ha dimostrato che l’essere umano non è destinato a restare confinato nella sua “culla” terrestre.

Un salto nel buio (con un codice segreto)

Il 12 aprile 1961, quando Gagarin salì a bordo della Vostok 1, le probabilità di successo erano stimate intorno al 50%. Non si trattava solo di una sfida ingegneristica, ma di un’incognita biologica: i medici dell’epoca temevano che l’assenza di gravità potesse indurre la follia o mandare in tilt le funzioni vitali.

Proprio per questo, i controlli della navicella erano bloccati. Per prendere il comando manuale in caso di emergenza, Yuri avrebbe dovuto aprire una busta sigillata, leggere un codice segreto (il numero 25) e inserirlo nel computer di bordo. Un dettaglio che racconta quanto, all’epoca, lo Spazio fosse considerato una frontiera psicologica prima ancora che fisica.

108 minuti di pura fisica

Il volo di Gagarin non fu solo un atto di coraggio, ma un capolavoro di balistica. La Vostok 1 non “volò” nel senso tradizionale: fu letteralmente lanciata in un’orbita ellittica con un apogeo di 327 km.

I numeri della missione

Velocità: circa 28.000 km/h

circa 28.000 km/h Durata: 108 minuti (un’unica orbita completa)

108 minuti (un’unica orbita completa) Il rientro: Gagarin non atterrò dentro la sua capsula. A circa 7 km di altezza, si espulse con il paracadute, toccando terra separatamente dal modulo di comando.

Questo dettaglio venne tenuto segreto per anni dai sovietici per timore che il record non venisse omologato (le regole internazionali dell’epoca richiedevano che il pilota atterrasse all’interno del velivolo).

Una curiosità

Durante il volo, Gagarin mangiò del purè di carne e salsa di cioccolato da tubetti simili a quelli del dentifricio. Fu il primo esperimento di nutrizione in microgravità: la prova definitiva che l’essere umano poteva deglutire e digerire anche senza il “peso” della Terra.

L’eredità di Gagarin nel 2026

Perché continuiamo a parlare di Gagarin mentre le IA guidano i rover su Marte e i privati costruiscono stazioni spaziali? La risposta è nel suo celebre “Poyekhali!” (Andiamo!). Gagarin ha trasformato l’Universo da un “fuori” astratto a un “luogo” raggiungibile. La sua umiltà e il suo sorriso sono diventati il simbolo di un’umanità che, pur con i piedi nel fango, ha il coraggio di guardare in alto. Oggi, con il programma Artemis che si prepara a riportare l’uomo sulla Luna in pianta stabile, quel primo passo fuori dall’atmosfera appare più attuale che mai.