Macron sul nucleare civile: “è tempo di ripensare i nostri modelli energetici”

Secondo summit internazionale sul nucleare civile, Macron: “coniugare decarbonizzazione, occupazione e sovranità”

Foto di Michael Reynolds / Ansa

Il contesto geopolitico globale e le crescenti tensioni geoeconomiche, come dimostrano gli attuali eventi in Medio Oriente, ci inducono a ripensare i nostri modelli energetici, che devono essere in grado di coniugare decarbonizzazione, occupazione e sovranità energetica“: è quanto afferma il Presidente francese, Emmanuel Macron, nel messaggio introduttivo pubblicato nella cartella stampa del secondo summit internazionale sul nucleare civile, in programma oggi alla Seine Musicale di Boulogne-Billancourt, alle porte di Parigi.

