Maltempo Abruzzo, attivato il monitoraggio straordinario della diga di Penne

Per garantire una gestione ottimale della diga di Penne, infrastruttura strategica per la sicurezza idraulica e l’approvvigionamento irriguo del Pescarese, il Consorzio Bonifica Centro ha attivato preventivamente la struttura tecnica in vista delle avverse condizioni meteo di oggi e attese nei prossimi giorni in Abruzzo. Leggeri rilasci controllati di acqua dall’invaso verso il fiume a valle erano già stati effettuati nei giorni scorsi: un’operazione che ha consentito di mantenere stabile il livello del bacino e preservare un adeguato margine di sicurezza in vista della possibile ondata di piena legata alle precipitazioni annunciate. Tutte le attività di gestione in condizioni di preallerta e allerta idraulica seguono le procedure stabilite dal “Documento di Protezione Civile”, che disciplina modalità operative, comunicazioni e interventi in caso di eventi potenzialmente critici per la diga e per i territori a valle.

Un ruolo determinante nella gestione efficace dell’invaso è svolto dai recenti lavori di manutenzione straordinaria. “La diga di Penne rappresenta un’infrastruttura fondamentale per il nostro territorio – dichiara il Presidente del Consorzio Bonifica Centro, Enisio Tocco -. In quanto opera idraulica, svolge funzioni essenziali, dalla regolazione delle portate fluviali all’accumulo delle risorse idriche all’irrigazione agricola e alla produzione di energia. Ma soprattutto, esercita un’importante attività di ‘polizia idraulica’, contribuendo a prevenire fenomeni di esondazione attraverso la laminazione delle piene e la gestione controllata dei deflussi. Questo significa tutelare concretamente la vallata del Tavo-Saline e gli otto comuni che ne fanno parte”.

“Se da un lato le precipitazioni richiedono attenzione e una gestione attenta sotto il profilo della sicurezza idraulica – conclude il Presidente Tocco – dall’altro rappresentano una risorsa preziosa: grazie all’acqua accumulata, gli agricoltori potranno contare su una disponibilità adeguata, con benefici concreti per l’intero territorio“.

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