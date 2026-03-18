Maltempo Abruzzo, l’inverno non molla: Prati di Tivo sommersa dalla neve | FOTO

L’inverno ha deciso di riprendersi la scena proprio alle porte della primavera. Un impulso gelido proveniente dal Mar Baltico si è scontrato con correnti umide risalite dallo Ionio, trasformando l’Abruzzo in un autentico paesaggio polare. Le spettacolari immagini che arrivano da Prati di Tivo, catturate da Ponzio Podeschi, testimoniano la forza di questa perturbazione: la neve, scesa inizialmente fino a quote collinari (attorno ai 400-700 metri), sta ora imbiancando generosamente le vette con accumuli via via più significativi.

Attualmente un centro di bassa pressione tra il Gargano e il basso Adriatico sta pilotando la fase più intensa del maltempo. Per il pomeriggio e la serata sono attese precipitazioni forti e persistenti, con la quota neve che si assesterà sopra i 1000-1200 metri. Mentre le coste affrontano venti di burrasca e mareggiate, la montagna si gode questo colpo di coda invernale. Il miglioramento è comunque alle porte: già da domani l’instabilità lascerà spazio a timide schiarite, preludio a un fine settimana più mite.

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