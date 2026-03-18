Maltempo Abruzzo, si intensificano le nevicate: fiocchi anche sull’Aquila

Non smette di nevicare in Abruzzo e come da previsione, in serata i fenomeni si stanno intensificando. Mentre a Prati di Tivo, sul Gran Sasso, si raggiungono ormai i 40cm di accumulo, le precipitazioni intense del pomeriggio hanno permesso all’aria fredda presente in quota di spingersi verso i bassi strati. Dopo nevicate diffuse fino verso gli 800 metri, adesso i fiocchi di neve si stanno spingendo fin verso i 600-700 metri sulla conca aquilana, specie nei sui settori orientali. Così la neve è arrivata anche sulla città dell’Aquila, che si trova a circa 700 metri s.l.m. Questa sera sono attese le fasi più intense del maltempo, con la neve che scenderà copiosa sui rilievi dai 1000-1200 metri di quota. Già da domani mattina, è prevista una graduale attenuazione dell’instabilità.

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