Maltempo, ancora bufere di neve in Kazakistan: centinaia di viaggiatori salvati dalle strade | VIDEO

I soccorritori del Ministero kazako per la risposta alle emergenze hanno condotto una massiccia operazione di 24 ore sulle autostrade regionali, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Qazinform, dopo che parti del Kazakistan sono state colpite da violente tempeste di neve. Centinaia di persone, tra cui bambini, sono state evacuate da cumuli di neve e veicoli bloccati. Nel corso della giornata, i soccorritori del Ministero per le emergenze hanno evacuato con successo 407 persone bloccate sulle strade. Nel distretto di Abai, sull’autostrada Astana-Karaganda-Almaty, i soccorritori hanno trasportato 49 persone, tra cui 5 bambini, da un blocco stradale alla città di Karaganda. A Karaganda, su un tratto di autostrada chiuso, i soccorritori del Ministero per le emergenze hanno evacuato 30 persone, tra cui 4 bambini, da un gruppo di veicoli. Le persone sono state trasportate alla stazione degli autobus di Temirtau.

Nel distretto di Bukhar-Zhyrau, sulla strada regionale Karaganda–Doskey–Botakara, i soccorritori hanno evacuato 20 persone, tra cui 2 bambini, da cinque veicoli rimasti bloccati in un cumulo di neve. Sono state trasportate alla stazione degli autobus di Karaganda.

Inoltre, nello stesso distretto, sulla strada nazionale Kyzylorda–Zhezkazgan–Karaganda–Shiderty, vicino al villaggio di Mayozek, nove persone, tra cui due bambini, sono state trasportate da tre auto in panne a un campeggio lungo la strada. Nel distretto di Osakarovka, sulla strada regionale Nura–Osakarovka, 12 persone, tra cui due bambini, sono state evacuate da quattro camion e un’autovettura rimasti bloccati nella neve e trasportate al villaggio di Osakarovka. Inoltre, sulla strada Osakarovka–Molodezhny, cinque persone sono state tratte in salvo da tre auto rimaste bloccate in un cumulo di neve. Sono state trasportate al villaggio di Pionerskoye.

Un altro grave incidente si è verificato sull’autostrada Astana-Karaganda, vicino al villaggio di Oshagandy. Si è verificato un incidente con più veicoli. I soccorritori, utilizzando autobus fuoristrada e un team del Centro di Medicina delle Catastrofi, hanno trasportato 111 persone ai centri di riscaldamento e alle strutture mediche di Temirtau. Agli sfollati sono stati forniti pasti caldi e l’assistenza necessaria. Secondo il Ministero per la Risposta alle Emergenze, nessuno degli evacuati ha richiesto assistenza medica.

Nella giornata di ieri, una persona è morta in un incidente stradale causato dal maltempo sull’autostrada Astana-Karaganda.

Le previsioni

A causa dei fronti, condizioni meteorologiche instabili sono destinate a persistere nella maggior parte del Kazakistan oggi, con conseguenti nevicate, anche intense nel sud-est. Il Paese sarà colpito anche da forti venti, bufere di neve, ghiaccio nero e nebbia.