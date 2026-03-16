Maltempo Calabria, Catanzaro-Modena posticipata: slitta la partita di Serie B

Il maltempo in Calabria ferma lo sport a Catanzaro. Con l’ordinanza n. 32 del 16 marzo 2026, il sindaco del capoluogo calabrese ha disposto la chiusura di tutti gli impianti sportivi pubblici presenti sul territorio comunale per l’intera giornata di martedì 17 marzo. Il provvedimento è stato adottato dopo il bollettino MAU – Messaggio di Allertamento Unificato della Protezione Civile Regionale n. 94 del 16 marzo 2026, che segnala il perdurare di condizioni meteorologiche avverse, caratterizzate da precipitazioni intense e fenomeni temporaleschi anche per la giornata di domani.

L’ordinanza prevede la chiusura di tutti gli impianti sportivi pubblici di ogni ordine e categoria, compresi quelli affidati in concessione o gestione a terzi, come misura di prevenzione e sicurezza per la cittadinanza. A seguito della decisione del Comune, la Lega Serie B ha ufficializzato il rinvio della partita tra Catanzaro e Modena, inizialmente in programma per il 17 marzo. L’incontro sarà recuperato in una data che verrà comunicata successivamente.

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