Maltempo Calabria, frana su casa e auto a Stilo: concluse le ricerche

Si sono concluse con esito positivo le ricerche dei Vigili del Fuoco sotto il materiale precipitato in un terrapieno a ridosso di un’abitazione per la frana verificatasi questa mattina nel centro abitato di Stilo (Reggio Calabria), dove ha ceduto un costone nei pressi del convento. L’ipotesi, già da questa mattina, era che non vi fossero persone coinvolte ma per sicurezza, i Vigili del Fuoco di Monasterace hanno fatto intervenire il gruppo movimento terra e, da Reggio Calabria, l’Usar, una squadra specializzata e addestrata per la ricerca e il salvataggio in caso di frane. Al termine dei controlli, i vigili hanno potuto constatare che nessuno è rimasto coinvolto. Una conferma indiretta è giunta anche dagli abitanti del paese che non hanno segnalato persone scomparse.

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