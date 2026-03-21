Maltempo Calabria, SS 18 Tirrena Inferiore: proseguono gli interventi di sicurezza a Bagnara Calabra

Proseguono le attività di messa in sicurezza lungo la strada statale 18 “Tirrena Inferiore”, nel territorio di Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria. Nella mattinata odierna, come precisato da Anas, sono state eseguite operazioni programmate di disgaggio controllato dei massi pericolanti presenti sul costone roccioso adiacente alla carreggiata. Si tratta di interventi tecnici mirati a prevenire eventuali distacchi improvvisi di materiale lapideo, che potrebbero rappresentare un serio rischio per la circolazione stradale. Le operazioni sono state pianificate da tempo e rientrano in un più ampio piano di monitoraggio e consolidamento del versante.

Anas ha inoltre chiarito che le attività proseguiranno nei prossimi giorni secondo un preciso cronoprogramma, con l’obiettivo di garantire standard di sicurezza sempre più elevati lungo uno dei tratti più delicati della viabilità calabrese.

Il contesto: la riapertura dopo l’allerta meteo

Gli interventi in corso si inseriscono in un contesto già segnato da criticità recenti legate alle condizioni meteorologiche avverse. Solo pochi giorni fa, infatti, il tratto compreso tra il km 503,760 e il km 507,200 era stato chiuso in via precauzionale a causa dell’allerta arancione diramata per l’arrivo del ciclone “Jolina”. La decisione era stata adottata per tutelare la sicurezza degli utenti della strada, considerato il rischio di frane e smottamenti lungo il costone roccioso. Successivamente, a seguito delle operazioni di pulizia e messa in sicurezza, Anas aveva disposto la riapertura al traffico, sottolineando tuttavia che la percorribilità resta subordinata al mantenimento di condizioni meteo favorevoli. Questo dimostra come la gestione dell’infrastruttura sia strettamente legata al monitoraggio costante del territorio e all’evoluzione delle condizioni climatiche.

Rafforzamento del costone e sicurezza a lungo termine

Parallelamente alle operazioni di disgaggio, proseguono anche gli interventi strutturali di consolidamento del versante roccioso. In particolare, lungo il costone sono in corso attività di rafforzamento cosiddetto “corticale”, realizzate mediante l’installazione di reti paramassi. Queste strutture hanno la funzione di contenere eventuali distacchi di roccia, impedendo che il materiale raggiunga la sede stradale. Per agevolare le operazioni in un’area complessa e difficilmente accessibile, viene utilizzato anche il supporto di elicotteri per il trasporto dei materiali e delle attrezzature. Si tratta di interventi fondamentali per aumentare in maniera significativa il livello di sicurezza dell’infrastruttura nel medio e lungo periodo, riducendo il rischio di nuove chiusure e garantendo una maggiore continuità del traffico lungo un’arteria strategica per il territorio.