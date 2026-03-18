Maltempo Campania: calano le temperature e sul Vesuvio torna la neve | FOTO

L’arrivo di aria fredda dai Balcani ha prodotto un evidente calo termico al Sud Italia, provincia di Napoli inclusa. Così il Vesuvio si è risvegliato imbiancato dalla neve. Piove in modo non forte su diversi Comuni, ma il ritorno di temperature rigide alla vigilia della primavera ha colto tanti di sorpresa. E quando le nubi si sono diradate, la cima del vulcano si è mostrata imbiancata in modo inusuale per la stagione.

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