Maltempo Campania, il colpo di coda dell’inverno riporta la neve sulla cima del Vesuvio | FOTO

Il colpo di coda invernale che sta investendo l’Italia ha riportato il freddo su Napoli e sui comuni della fascia costiera, innevando anche la cima del Vesuvio, dopo l’episodio della settimana scorsa. Un fenomeno che poche volte si è visto in primavera. Da questa mattina, il calo delle temperature è accompagnato da vento e da una pioggia leggera. Un calo brusco che si registra non solo nel Napoletano ma anche nelle altre province, in particolar modo nelle aree interne.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.