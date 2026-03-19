Maltempo, colpo di coda dell’inverno in Campania: neve sulle montagne e sul Vesuvio | FOTO

Mentre la primavera è ormai alle porte, la Campania è stata sorpresa da un improvviso ritorno dell’inverno. Nelle ultime ore il maltempo ha riportato scenari tipicamente invernali, con un drastico calo delle temperature anche nelle principali città. La neve è tornata a imbiancare le aree interne e montane: sulla cima del Vesuvio si osserva un manto bianco, mentre fiocchi hanno interessato anche l’Irpinia, in particolare a Laceno e sul Partenio oltre i mille metri di altitudine. Secondo l’Osservatorio meteorologico di Montevergine, dalle prime ore della notte si sono registrati accumuli significativi: “All’Osservatorio e all’Oasi di Pannarano, dalla mezzanotte abbiamo registrato, rispettivamente, 4 e 6 centimetri di neve fresca“, si legge nel bollettino di questa mattina. Le precipitazioni sono accompagnate da venti nordorientali di forte intensità, che aumentano la sensazione di freddo.

Nel Salernitano, a Caggiano, piccolo comune del Vallo di Diano, i residenti si sono svegliati questa mattina sotto una suggestiva nevicata, in un quadro inaspettato per metà marzo.

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