Maltempo Cosenza, il sindaco: “colti di sorpresa, non immaginavamo una situazione così dirompente”

La Fiera di San Giuseppe a Cosenza è stata colpita ieri dal maltempo dopo un inizio di giornata regolare con inaugurazione, visitatori e commercianti pronti ad accogliere il pubblico. In serata un forte temporale, con pioggia intensa e raffiche di vento, si è abbattuto sull’area della fiera causando numerosi problemi agli espositori. Alcune bancarelle sono state travolte, altre danneggiate insieme alla merce. L’atmosfera di festa si è trasformata in preoccupazione, costringendo molti venditori a mettere in sicurezza gli stand e affrontare i danni subiti.

“Sono vicino e con me tutta la città, agli espositori della Fiera di San Giuseppe che, a causa dell’ondata di maltempo abbattutasi sul nostro territorio, come nel resto della Calabria, stanno vivendo ore di grande difficoltà. Solo nel tardo pomeriggio ci è stata comunicata l’allerta arancione. Siamo stati colti di sorpresa e non immaginavamo una situazione meteorologica così dirompente ed avversa“, ha dichiarato il sindaco di Cosenza Franz Caruso. “Esprimo agli amici espositori i sentimenti della nostra solidarietà. Il Comune è accanto a tutti loro, concretamente e umanamente. Stiamo facendo tutto ciò che è necessario per affrontare e superare insieme questa emergenza. La nostra Polizia Municipale, insieme alla Protezione Civile comunale sono in prima linea e stanno lavorando senza sosta per garantire assistenza, sicurezza e supporto a chi ne ha bisogno. Gli amici espositori non saranno lasciati soli e noi continueremo a monitorare la situazione e ad intervenire dove necessario. Nelle prossime ore valuteremo il da farsi”.

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