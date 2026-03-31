Maltempo e neve in Campania, il Vesuvio indossa il suo cappellino bianco | FOTO

Neve sul Vesuvio e temperature in diminuzione: è questo l’effetto dell’ultimo colpo di coda dell’inverno che, in queste ore, sta interessando anche la Campania. Dopo le intense piogge che ieri hanno colpito gran parte dell’area vesuviana, questa mattina gli abitanti dei centri alle pendici del vulcano si sono risvegliati davanti a uno scenario insolito per la fine di marzo: il Vesuvio appare infatti ampiamente ricoperto di neve. Il brusco calo termico è stato inevitabile, e le previsioni meteo non sono particolarmente rassicuranti: nelle prossime ore sono attese ancora precipitazioni sparse nel corso dell’intera giornata. Il Vesuvio imbiancato a fine marzo regala così un’immagine decisamente fuori stagione, una vera e propria “cartolina” insolita per il periodo primaverile. La neve ricopre il cratere e si estende fino a quote più basse, offrendo uno spettacolo suggestivo ben visibile già da questa mattina dal Golfo di Napoli.

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