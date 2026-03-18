Maltempo, è una notte da lupi in Calabria: pioggia e freddo a Reggio, neve forte a Gambarie. Inverno ancora protagonista assoluto | FOTO LIVE

La notte tra il 18 e il 19 marzo si sta rivelando una delle più fredde e perturbate di questa stagione, regalando uno scenario tipicamente natalizio proprio a ridosso dell’equinozio di primavera. In queste ore sta nevicando forte a Gambarie d’Aspromonte, dove una fitta coltre bianca sta ricoprendo rapidamente le piste da sci e il centro abitato, trasformando il paesaggio in un suggestivo quadro nordico. La colonnina di mercurio segna una temperatura di -1°C, un valore che testimonia la forza dell’irruzione di aria gelida che sta sferzando l’intera provincia reggina. La visibilità risulta sensibilmente ridotta a causa della fitta precipitazione nevosa, rendendo l’atmosfera ovattata e il clima decisamente rigido per chi si trova a transitare nelle zone montane.

Quota neve in calo drastico nel cuore dell’Aspromonte

Il fenomeno meteorologico in corso non sta interessando esclusivamente le vette più elevate del massiccio, poiché l’intensità del freddo ha permesso un abbassamento significativo del limite delle nevicate. Attualmente la quota neve risulta inferiore ai mille metri in Aspromonte, portando i fiocchi bianchi a lambire anche i borghi situati a altitudini collinari. Questo abbassamento repentino dello zero termico ha sorpreso molti residenti, considerando che il calendario suggerirebbe l’arrivo imminente della primavera. La perturbazione sta scaricando accumuli significativi al suolo, rendendo necessario il monitoraggio costante delle strade provinciali che conducono verso il cuore del Parco Nazionale dell’Aspromonte, dove il manto bianco continua a crescere di ora in ora sotto la spinta di correnti gelide.

Notte tipicamente invernale sullo Stretto di Messina

Mentre la montagna si veste di bianco, la situazione lungo la costa e nelle aree urbane appare altrettanto cruda e caratterizzata da un maltempo di stampo prettamente stagionale. Quella in corso è una notte tra 18 e 19 marzo tipicamente invernale sullo Stretto di Messina, con raffiche di vento freddo che aumentano la percezione del gelo tra le due sponde. Il contrasto tra l’umidità marina e l’aria polare sta alimentando sistemi nuvolosi compatti che scaricano piogge costanti sulle zone costiere. Il clima che si respira è lontano anni luce dalle miti serate marzoline a cui la Calabria è spesso abituata, lasciando spazio a una fase di maltempo acuto che sta mettendo alla prova la resistenza termica degli abitanti della zona dello Stretto.

Pioggia e temperature rigide a Reggio Calabria

Il capoluogo non è esente da questa ondata di freddo tardivo che sta colpendo duramente il Sud Italia. In questo momento a Reggio Calabria sta piovendo con +7°C, una temperatura decisamente bassa per la città dello stretto che sottolinea l’eccezionalità del peggioramento in atto. La pioggia battente sta interessando tutto il comprensorio urbano, dal lungomare alle zone più interne, accompagnata da una ventilazione costante che rende il clima particolarmente pungente. Le precipitazioni incessanti, unite alla caduta della neve a quote bassissime poco sopra la città, confermano che il cuore del maltempo è proprio sopra la punta dello stivale, portando una coda d’inverno che difficilmente verrà dimenticata dai cittadini reggini in questo scorcio finale di marzo.

Prospettive meteorologiche ed evoluzione del freddo

L’evoluzione della perturbazione nelle prossime ore suggerisce che il freddo continuerà a insistere su tutta la Calabria meridionale per gran parte della giornata di domani. Gli esperti monitorano con attenzione l’afflusso di correnti instabili, poiché la persistenza di questi valori termici potrebbe portare ulteriori accumuli di neve in Aspromonte anche a quote collinari ancora più basse rispetto a quelle attuali. La combinazione tra le basse temperature e l’intensità delle precipitazioni rende questo evento meteorologico uno dei più rilevanti del mese di marzo degli ultimi anni. Per chi vive tra lo Stretto di Messina e le pendici montuose, il consiglio resta quello di prestare massima prudenza, specialmente nelle zone interne dove il ghiaccio e la neve potrebbero rendere difficoltoso il transito veicolare.

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