Maltempo Emilia Romagna, forti piogge e fusione della neve: salgono corsi d’acqua e fossi

Tanta pioggia è caduta nelle ultime ore in Emilia Romagna. In particolare, nella zona compresa tra Ferrarese, Bolognese e soprattutto Romagna si registrano accumuli fino a 80mm. Queste piogge e la fusione della neve caduta nelle aree della pedemontana faentina e forlivese stanno creando qualche problema alla rete idraulica secondaria, con fossi e canali che sono in rialzo, specialmente nelle zone di Pieve Corleto e Prada, nel Ravennate tra Faenza e Russi, come segnala “Emilia Romagna Meteo”. Segnalati allagamenti nella zona di campagna tra Pieve Corleto e Reda di Faenza.

Salgono, inoltre, Savio, Bevano, Ronco-Bidente, Senio, Sillaro, Quaderna, Idice, Lavino e Samoggia, tutti sopra la soglia gialla, secondo l’ARPAE. Si segnalano oltre 50cm di neve sull’Alto Appennino Riminese-Cesenate.

Maltempo Emilia Romagna, allagamenti tra Pieve Corleto e Reda di Faenza

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