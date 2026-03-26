Maltempo Emilia Romagna, imbiancato anche il Riminese: neve fino ai 300 metri di quota | FOTO e VIDEO

La neve è scesa ad imbiancare anche il Riminese, fino a quote molto basse per il periodo. La neve ha ricoperto di bianco anche Novafeltria, località che si trova a circa 300 metri di altitudine, dove sono caduti pochi centimetri che hanno causato anche qualche disagio alla viabilità. Alle quote superiori, gli accumuli sono stati maggiori. Problemi alla circolazione stradale si registrano anche a Sant’Agata Feltria. A Rimini città, invece, sono caduti finora 14mm di pioggia, mentre il vento ha soffiato con raffiche sui 60km/h. Nel corso della giornata, la quota neve si alzerà, ma le precipitazioni continueranno fino alla notte. Domani mattina ancora qualche nevicata residua e sporadica sui 400-500 metri di altitudine.

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