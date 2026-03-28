Maltempo estremo Dubai: città sott’acqua tra piogge record, ma arrivano nuove soluzioni per drenare e gestire le alluvioni

Nel giro di poche ore Dubai e altre città degli Emirati Arabi Uniti si sono ritrovate sott’acqua, travolte da violenti temporali che hanno trasformato strade e sottopassi in fiumi di fango e detriti. Da giorni un ciclone molto attivo insiste sulla Penisola Arabica, portando rovesci intensi, tuoni e fulmini su Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Ajman e Ras Al Khaimah. In alcune località del nord, come Shoukah e Kalba, sono caduti tra 60 e 80 millimetri di pioggia in poche ore, valori altissimi per una regione abituata a vivere con pochissima acqua tutto l’anno. Le immagini mostrano auto e autobus quasi sommersi nei sottopassi, con gli automobilisti costretti ad abbandonare i veicoli e mettersi in salvo a piedi.

Le scene di questi giorni ricordano da vicino l’alluvione storica dell’aprile 2024, quando su alcune zone degli Emirati cadde in meno di 24 ore la pioggia di diversi anni, paralizzando il Paese. Episodi così estremi restano rari, ma stanno diventando sempre più frequenti in un clima sempre più caldo, capace di alimentare temporali violenti anche su regioni desertiche come il Golfo Persico.

Per città come Dubai, cresciute rapidamente su terreni poco permeabili e con sistemi di drenaggio pensati per piogge sporadiche, ogni nuovo nubifragio è un test sempre più difficile da superare. Attualmente si stanno cominciando ad utilizzare strategie urbanistiche mirate per rendere il suolo, per quanto possibile, più permeabile anche in un ambiente desertico, affiancando le grandi opere di drenaggio a interventi diffusi su quartieri e strade. Nei nuovi sviluppi urbani e residenziali vengono introdotti pavimenti permeabili e sistemi PICP (pavimentazioni drenanti a blocchi), in grado di far infiltrare rapidamente l’acqua piovana invece di farla scorrere tutta in superficie.

Si sperimentano calcestruzzi e asfalti porosi ad alta resistenza al caldo, che riducono fino all’80–90% il deflusso superficiale rispetto alle superfici tradizionali, alleggerendo la rete fognaria durante i nubifragi.