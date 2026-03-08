Maltempo Firenze, rovesci improvvisi e crollo termico: la temperatura precipita nel centro-ovest

Dopo le forti instabilità che hanno colpito diverse aree del Centro-Sud nel pomeriggio, il peggioramento ha raggiunto anche Firenze, dove nel settore centro-occidentale della città si registrano rovesci accompagnati da un sensibile calo delle temperature. La situazione era stata anticipata da un quadro meteorologico già molto dinamico. A Roma centro, infatti, si è passati in poche ore da circa +20°C a un violento peggioramento con tuoni molto forti, paragonati a vere e proprie “bombe”, accompagnati localmente anche da chicchi di grandine. Altri rovesci hanno interessato Roma Est e il settore nord-ovest della Capitale, mentre nelle zone rimaste asciutte si sono comunque registrate raffiche di vento e una generale diminuzione delle temperature.

Temporali intensi nel pomeriggio hanno interessato anche varie aree del Centro-Sud, in particolare Puglia e Basilicata, come previsto nelle ore precedenti dagli aggiornamenti meteorologici.

Il maltempo a Firenze

Ora gli effetti dell’aria più instabile si fanno sentire anche su Firenze, dove nel centro-ovest della città sono in atto rovesci di pioggia accompagnati da un crollo termico: la temperatura è scesa rapidamente da circa +18/+19°C fino a +13/+14°C, segnando un brusco cambio rispetto alle condizioni più miti delle ore precedenti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.