Maltempo, forte vento in Puglia: alberi e pali abbattuti sulle auto, paura a San Severo e Barletta

Il vento forte continua a causare danni e disagi in Puglia, mettendo anche a rischio l’incolumità delle persone. Questa mattina a Barletta un palo della pubblica illuminazione è improvvisamente crollato finendo su un’auto in transito. È accaduto in via Alvisi, all’angolo con via Libertà. Il palo ha colpito una Toyota Yaris bianca che stava percorrendo la strada in quel momento. Alla guida c’era una donna, rimasta sotto shock ma fortunatamente illesa. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e il personale di Vegapol, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a regolare la viabilità.

Ancora da accertare le cause del cedimento. Tra le ipotesi al vaglio ci sono il forte vento che oggi sta interessando la città, ma anche il possibile deterioramento della struttura metallica che potrebbe essere stata corrosa dal tempo.

Albero colpisce auto a San Severo, nel Foggiano

A causa delle violente raffiche di vento che stanno interessando il territorio della provincia di Foggia, si registrano alcune cadute di alberi. In particolare, il tronco di uno di questi ha colpito l’abitacolo di una vettura a San Severo ma la signora che era alla guida “non ha riportato conseguenze”. Lo rende noto Rosario Di Scioscio, assessore all’Ambiente e alla Polizia Locale del Comune. “Desidero ringraziare i Carabinieri e la Polizia Locale per la tempestiva messa in sicurezza delle aree interessate, nonché i sanitari del 118 per il pronto intervento”, aggiunge. “Si raccomanda a tutti i cittadini la massima prudenza, limitando gli spostamenti allo stretto necessario”.

Foggia chiude parchi, villa comunale e cimitero per il forte vento

A causa delle condizioni meteorologiche avverse, caratterizzate da raffiche di vento forti, il Comune di Foggia ha emanato una ordinanza firmata dal sindaco Maria Aida Epicopo finalizzata alla tutela della pubblica incolumità. Il provvedimento dispone la chiusura di tutti i parchi giochi comunali recintati, del parco urbano ‘Karol Wojtyla’ (Villa Comunale) e del Cimitero comunale, per il quale restano comunque garantite le sole attività non differibili, come le tumulazioni, “che saranno svolte dal personale incaricato nel rispetto di tutte le necessarie misure di sicurezza”. Contestualmente è stato disposto il divieto di accesso ai parchi pubblici non recintati, incluso il Bosco Regionale dell’Incoronata. L’ordinanza è in vigore dalla data odierna fino alle ore 9 di domani, venerdì 27 marzo, salvo eventuali proroghe legate al permanere delle condizioni meteo avverse.

L’Amministrazione comunale raccomanda inoltre alla cittadinanza “di evitare lo stazionamento in aree a rischio, in particolare lungo viali alberati, piazze e spazi pubblici o privati in cui siano presenti alberature ad alto fusto, potenzialmente soggette a cedimenti a causa delle sollecitazioni del vento”.

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