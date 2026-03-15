Maltempo, forti temporali con grandine tra Catania, Messina e Reggio Calabria: mammatus sullo Stretto, 76mm a Giarre | DATI e FOTO

I primi forti temporali dell’ondata di maltempo in corso hanno risalto nelle ore centrali della giornata di domenica 15 marzo, la Sicilia orientale e lo Stretto di Messina (da dove arrivano le immagini nella fotogallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). Sono stati fenomeni particolarmente intensi in Sicilia, con nubifragi e grandinate che hanno scaricato enormi quantitativi pluviometrici in pochissimo tempo tra catanese e messinese. Varie località hanno superato i 70mm di pioggia in meno di tre ore, a nord di Catania.

Ecco le località con le piogge più significative:

76mm a Giarre

a 74mm ad Aci Castello

ad 73mm a Nunziata di Mascali

a 72mm ad Aci San Filippo

ad 62mm a Piedimonte Etneo

a 56mm ad Acireale

ad 46mm a Melia

a 36mm a Castiglione di Sicilia

a 34mm a Lavinaio

a 34mm a Letojanni

a 32mm a San Gregorio di Catania

a 26mm a Fondachelli

a 25mm a Gravina di Catania

a 25mm a Viagrande

a 25mm a Forza d’Agrò

a 21mm a Castelmola

Spettacolare il temporale, con le tipiche nubi mammatus sullo Stretto di Messina durante il suo transito da Sud verso Nord.

Tutti i dettagli dal video con il bollettino meteo completo di oggi dal Canale YouTube di MeteoWeb:

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