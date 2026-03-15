Allerta Meteo, il Ciclone Jolina si abbatte al Sud sulle orme di Harry: sarà un lunedì disastroso in Calabria, Sicilia e a Malta, MAPPE spaventose

Il Ciclone Jolina, che la scorsa notte ha portato la neve in pianura al Nord Italia e una vera e propria bomba bianca sulle Alpi con due metri di neve fresca tra Piemonte e Lombardia, si sta spostando al Sud ed è già arrivato sul mar di Sardegna. Le immagini satellitari in diretta mostrano il ricciolo del vortice ciclonico proprio nelle acque ad ovest della Sardegna, mentre il fronte temporalesco prefrontale si abbatte sulla Sicilia dove sono già in corso i primi forti temporali e non mancano le criticità, in una domenica di forte maltempo e freddo intenso, dai connotati ancora tipicamente invernali nonostante il calendario reciti metà marzo.

L’ultima immagine satellitare è emblematica rispetto a quali siano le aree più colpite dal maltempo in queste ore centrali della giornata domenicale:

Nel pomeriggio-sera la situazione inizierà a migliorare al Nord, seppur con le ultime precipitazioni residue specie in Piemonte ed Emilia, mentre il maltempo si concentrerà al Sud, abbattendosi in modo particolarmente intenso su Calabria, Sicilia e Basilicata, mentre il Ciclone scivolerà giù dalla Sardegna verso l’Algeria. Anche qui, in nord Africa, arriverà un freddo intenso con nevicate abbondanti sui rilievi dell’Atlante, fino a quote collinari (600–700 metri):

Allerta Meteo per domani, lunedì 16 marzo: mappe spaventose

Ma la giornata peggiore sarà quella di domani, lunedì 16 marzo. Il Ciclone Jolina scivolerà sul Canale di Sicilia, posizionandosi proprio su Malta con un minimo barico inferiore ai 1000hPa. La vicinanza delle isobare nella mappa barica evidenzia quanto furiosi saranno i venti ciclonici della giornata di domani, che flagelleranno Calabria, Sicilia e le isole minori circostanti, con raffiche degne di un uragano atlantico:

Infatti le mappe eoliche del modello Moloch del CNR sono impressionanti per tutta la giornata. Con il Ciclone sul Canale di Sicilia, il Sud Italia sarà investito da una tempesta di grecale e levante molto violenta, simile a quella del Mega-Ciclone Harry che due mesi fa flagellava le coste meridionali. Anche stavolta l’area a più alto rischio è quella jonica della Sicilia, in modo particolare Catania e provincia, ma anche la costa tirrenica verrà investita da furiose mareggiate per il forte vento di grecale. I venti più forti in assoluto, però, infurieranno su Pantelleria con raffiche fino a 140km/h e onde altissime:

Non mancheranno, ovviamente, la abbondanti precipitazioni. Anzi, quando parliamo nel titolo di quest’articolo di “mappe spaventose” ci riferiamo proprio all’eccezionale portata idraulica di questa tempesta. Già nella mattinata di domani, infatti, avremo violentissimi temporali nel Canale di Sicilia, dove Malta rischia un disastro di portata alluvionale. A Malta c’è anche preoccupazione per gli effetti del maltempo sulla metaniera russa alla deriva: il mare agitato e i fulmini potrebbero colpirla provocando quella che le autorità locali hanno definito “una catastrofe“.

Nel corso della mattinata avremo piogge torrenziali anche in Sicilia, Calabria, Basilicata, Molise e Abruzzo:

Nel pomeriggio-sera la situazione meteo migliorerà al Centro/Nord, ma peggiorerà bruscamente al Sud con piogge alluvionali in Calabria e Sicilia, specie sull’Etna dove si prevede una valanga di neve oltre i 1.500 metri (oltre tre metri di neve fresca!) e tantissima pioggia (oltre 400mm giornalieri) alle quote inferiori. Situazione critica anche per la Calabria jonica, specie nel reggino, nel vibonese e nel catanzarese:

Allerta Meteo: il Ciclone Jolina persisterà per tutta la settimana al Sud

Il Ciclone Jolina non si limiterà ad oggi e domani, ma continuerà ad imperversare al Sud per tutta la prima metà della settimana. Nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 si invorticherà proprio nel Canale di Sicilia, verso Lampedusa e Linosa:

Poi, martedì 17 la tempesta continuerà ad imperversare all’estremo Sud con persistenti piogge torrenziali e temporali specialmente in Sicilia:

Infine, si rinforzerà ulteriormente tra mercoledì 18 e giovedì 19 marzo, nel giorno della Festa del Papà, quando l’aria fredda proveniente dalla Russia alimenterà ulteriore maltempo al Centro/Sud con abbondanti nevicate fino a bassa quota su tutto l’Appennino meridionale, dalle Marche alla Sicilia.

Tutti i dettagli dal video con il bollettino meteo completo di oggi dal Canale YouTube di MeteoWeb:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Le Previsioni Meteo per Nord, Centro e Sud Italia

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: