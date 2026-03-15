Maltempo Sicilia, violentissimo temporale su Catania: voli dirottati. Freddo e pioggia anche a Palermo: l’allerta meteo fa paura, domani scuole chiuse

E’ arrivato il maltempo in Sicilia, puntuale come un orologio svizzero rispetto alle previsioni meteo dei giorni scorsi. Un violentissimo temporale si è formato a metà mattinata sulla jonica, a nord di Siracusa, e ha scaricato in poco tempo 54mm di pioggia a Villasmundo e 30mm a Carlentini. Il temporale è risalito su Catania dove sta colpendo duramente il centro cittadino. Tuoni, fulmini, forti venti, oltre 20mm di pioggia e temperatura crollata a +11°C in pieno giorno: uno scenario tipicamente invernale, che sta provocando tanti disagi al traffico aereo all’Aeroporto di Catania Fontanarossa dove il volo 0308 di Lufthansa proveniente da Francoforte è stato dirottato a Palermo, mentre il 2850 di Ryanair proveniente da Parigi BVA è stato dirottato a Lamezia Terme, con conseguenti pesanti disagi per i viaggiatori. Neve forte sull’Etna oltre i 1.500 metri di altitudine.

Video di Antonella Infanta

Maltempo Sicilia, temporale e fulmini a Zafferana Etnea

Piove e fa freddo anche a Palermo e Trapani, entrambe bloccate a +11°C in pieno giorno, ma ciò che preoccupa maggiormente sono le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni. Il maltempo si intensificherà nel pomeriggio-sera di oggi con forti temporali in risalita sullo Stretto di Messina, e maltempo in intensificazione in tutta la Sicilia. Domani, lunedì 16 marzo, il Ciclone Jolina si posizionerà sul Canale di Sicilia scatenando venti estremi come quelli del Mega-Ciclone Harry di due mesi fa. Avremo raffiche ad oltre 120km/h un po’ in tutta l’isola, con violente mareggiate per il levante sullo Jonio e il grecale sul Tirreno. Le coste saranno spazzate via da una tempesta violentissima che scaricherà enormi quantitativi pluviometrici al suolo, oltre 400mm di pioggia in un solo giorno nell’area etnea, con eccezionali nevicate in quota.

Le mappe del modello Moloch del CNR per domani sono davvero impressionanti:

Allerta Meteo: verso le scuole chiuse (e non solo per un giorno)

Nel pomeriggio-sera di oggi, i Sindaci decideranno se chiudere le scuole nella giornata di domani, lunedì 16 marzo, alla luce del peggioramento delle condizioni meteo e dei bollettini di allertamento meteorologici ufficiali diramati dalla protezione civile regionale. E’ molto probabile che domani le scuole rimarranno chiuse alla luce dell’innalzamento della soglia di allarme almeno al livello arancione, se non rosso, su gran parte della Regione. E probabilmente la stessa situazione si riproporrà per i giorni successivi: martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19 saranno ancora condizionati da forte maltempo per l’imperversare della stessa tempesta all’estremo Sud, con temperature in ulteriore picchiata tra mercoledì e giovedì quando la neve arriverà in collina proprio nel giorno della Festa del Papà.

Tutti i dettagli dal video con il bollettino meteo completo di oggi dal Canale YouTube di MeteoWeb:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.