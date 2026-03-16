Maltempo, forti temporali nella notte al Sud Italia: piogge torrenziali e nubifragi tra Calabria e Sicilia. I dati pluviometrici sono impressionanti

L’attuale fase di maltempo all’estremo Sud Italia sta assumendo connotati di vera e propria emergenza, con una perturbazione violenta che sta scaricando al suolo quantità d’acqua impressionanti. Mentre la Puglia e la Basilicata fanno i conti con precipitazioni insistenti, la situazione appare decisamente più critica in Calabria e in Sicilia, dove si stanno registrando piogge torrenziali e temporali di estrema intensità. Questa ondata di maltempo, che segue un inizio d’anno già eccezionalmente piovoso, sta mettendo a dura prova la tenuta idrogeologica di vaste aree, trasformando strade in fiumi e saturando i terreni oltre ogni limite di sicurezza.

Temporali e nubifragi sulla Sicilia nord/orientale tra messinese e catanese

Nelle ultime ore, la Sicilia nord/orientale è stata investita da una serie di intensi temporali che hanno colpito con particolare violenza la fascia compresa tra il catanese e il messinese. I dati pluviometrici raccolti solo nella giornata odierna sono emblematici della severità dell’evento. Si registrano infatti accumuli rilevanti come i 115mm caduti a Novara di Sicilia e i 112mm di Montalbano Elicona. Non meno preoccupante è la situazione a Fondachelli, dove sono stati misurati 86mm di pioggia, seguiti dai 70mm di Piedimonte Etneo. Queste precipitazioni, concentrate in un lasso di tempo ridotto, hanno provocato un immediato innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua locali, aumentando esponenzialmente il pericolo di esondazioni.

Piogge eccezionali nelle zone interne della Piana di Catania e nel Calatino

Un fenomeno meteorologico particolarmente significativo sta interessando le zone interne della Piana di Catania, storicamente considerata una delle aree più aride e secche d’Europa. In questo territorio, dove solitamente la scarsità di precipitazioni rappresenta la norma, si sta assistendo a un ribaltamento climatico totale. Dopo un gennaio e un febbraio caratterizzati da piogge definite eccezionali, la giornata odierna ha aggiunto ulteriori accumuli pluviometrici di rilievo. Nello specifico, sono stati registrati 86mm di pioggia a Palagonia e a Borgo Pietro Lupo, seguiti dagli 83mm di Aidone. Anche il siracusano interno e il calatino non sono stati risparmiati, con 75mm a Pedagaggi e 70mm a Mineo, confermando un trend di piovosità che sta saturando aree normalmente soggette a desertificazione.

La Calabria sotto l’assedio del fango: accumuli record dal Pollino allo Stretto

La situazione più allarmante si riscontra tuttavia in Calabria, dove le piogge eccezionali stanno flagellando l’intera regione, dal massiccio del Pollino fino alle sponde dello Stretto. Su tutti i principali rilievi calabresi, gli accumuli hanno superato la soglia critica dei 250mm nell’arco di appena 24-36 ore, innescando una crisi diffusa. I dati trasmessi dalle stazioni di monitoraggio delineano un quadro di estrema gravità: Cotronei guida la classifica con ben 253mm, seguita da Santa Cristina d’Aspromonte con 250mm e San Sostene Alaco con 249mm. Le precipitazioni hanno investito con furia anche la zona di Petilia Policastro con 219mm, San Giovanni in Fiore con 202mm e Serralta con 189mm. Lungo la catena delle Serre e nel catanzarese, si segnalano 182mm a Chiaravalle Centrale, e poi ancora 177mm ad Umbriatico, 174mm a Mandatoriccio e 168mm a Stilo.

Criticità idrogeologica diffusa e dati pluviometrici regionali

Il resto della regione Calabria mostra dati altrettanto preoccupanti, alimentando il rischio di frane e smottamenti. Nel cuore delle Serre, Serra San Bruno ha registrato 159mm, seguita da Mongiana con 154mm, mentre Fabrizia e Cardeto si attestano a 144mm ciascuna. Scendendo verso le zone collinari e costiere, si rilevano 134mm a San Pietro di Caridà, 130mm nel capoluogo Catanzaro, 122mm a Filadelfia e 120mm a Roccelletta di Borgia. Anche il comparto settentrionale e ionico è sotto pressione con i 113mm di Longobucco, i 109mm di Cittanova e Alessandria del Carretto, e i 108mm di San Lorenzo Bellizzi. Il maltempo non ha risparmiato i centri principali e le coste: 107mm a Lamezia Terme, 106mm a Gambarie d’Aspromonte e Rizziconi, 104mm a Bagnara Calabra e Cortale, fino ai 101mm di Soverato Marina. Sotto la soglia dei cento millimetri, ma comunque in una situazione di saturazione, troviamo Sinopoli con 95mm, Falerna con 79mm, Rossano con 78mm, Roccaforte del Greco con 76mm e Taurianova con 75mm. Chiudono il quadro regionale i 56mm di Gioiosa Jonica, i 52mm di Vibo Valentia e i 50mm di Scilla.

Torrenti in piena e neve confinata solo sulle vette più alte

Oltre alla violenza delle piogge, a preoccupare è la natura stessa delle precipitazioni, poiché la neve sui rilievi sta cadendo soltanto ad alta quota, generalmente oltre i 1.800/1.900 metri. Questo significa che l’immensa mole d’acqua caduta non viene trattenuta dal congelamento, ma defluisce interamente verso valle, ingrossando a dismisura i torrenti in piena. Il terreno, già provato dalle piogge dei mesi precedenti, sta cedendo in numerosi punti, causando frane e smottamenti che interrompono la viabilità e isolano centri abitati. Si tratta di una configurazione meteorologica di rara potenza che, sommata alle precipitazioni di gennaio e febbraio, configura questa stagione come una delle più piovose degli ultimi decenni per il Sud Italia, trasformando la benedizione dell’acqua in una minaccia costante per la sicurezza dei cittadini e delle infrastrutture.

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