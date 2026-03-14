Maltempo Francia, l’inverno non molla: colpo di coda gelido, tanta neve in arrivo

Sembrava che la primavera avesse ormai preso il sopravvento in questo inizio di marzo, ma l’inverno ha deciso di giocare l’ultima carta. Un brusco calo termico sta per investire la Francia, portando con sé il ritorno della neve a quote inaspettate per il periodo. Secondo le ultime previsioni del servizio meteo nazionale Météo-France, questo weekend del 14 e 15 marzo sarà caratterizzato da un crollo delle temperature che colpirà duramente in particolare il settore Sud/Est del Paese.

Il tracollo termico: temperature giù di 10°C

L’illusione del tepore degli ultimi giorni sta per svanire. E’ attesa una discesa della colonnina di mercurio che in alcune zone potrà toccare i 10°C in meno rispetto alle medie registrate all’inizio della settimana. Questo “schiaffo gelido” trasformerà le piogge in neve, interessando ben 14 dipartimenti francesi proprio nel cuore del fine settimana.

La geografia del freddo: dai rilievi alla costa

Il cuore pulsante di questa perturbazione sarà il quadrante sud-orientale della Francia, dove l’aria gelida incontrerà l’umidità creando le condizioni ideali per le nevicate.

L’intera regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra (PACA) si prepara a essere imbiancata: i fiocchi non risparmieranno nessuno dei suoi 6 dipartimenti. Se le Alte Alpi e le Alpi di Alta Provenza sono abituate a scenari invernali, la sorpresa potrebbe arrivare anche in zone più vicine al litorale o collinari, coinvolgendo le Alpi Marittime, il Vaucluse e persino il Var e le Bocche del Rodano.

Lo scenario non sarà diverso spostandosi verso l’interno, nella regione Alvernia-Rodano-Alpi. Qui la perturbazione colpirà con decisione otto dipartimenti del settore orientale. Oltre alle celebri vette della Savoia e dell’Alta Savoia, la neve farà la sua comparsa nell’Isère, nella Drôme e nell’Ardèche, estendendosi fino ai territori dell’Ain, della Loira e del Rodano.

Mentre il Sud/Est si prepara alla neve, il resto della Francia dovrà fare i conti con un weekend decisamente grigio. Piogge e perturbazioni insisteranno su gran parte del territorio nazionale per tutto sabato e domenica, con strascichi previsti anche per la giornata di lunedì 16 marzo.

Troppa neve, cancellato il superG a Courchevel

Cancellato per una forte nevicata il supergigante maschile di Coppa del mondo di Courchevel (Francia). La gara di oggi non sarà recuperata, mentre resta in programma quella di domani ma si riproverà con una diversa tracciatura.

Quanto durerà l’irruzione fredda in Francia?

Nonostante l’irruzione fredda possa scoraggiare chi già sognava picnic all’aperto, si tratterà di un fenomeno temporaneo. Météo-France rassicura che, a partire dalla prossima settimana, il mite respiro primaverile tornerà a installarsi gradualmente su tutta la Francia, riportando il sole e temperature più consone alla stagione.