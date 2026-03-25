Maltempo, il fronte avanza: forti temporali con grandine in Piemonte ed Emilia Romagna | FOTO

L’ingresso dell’aria fredda in quota sta determinando la formazione di forti temporali al Nord, iniziati nel nord della Lombardia, dove si sono verificati nubifragi e forti grandinate tra Comasco, Lecchese e Bergamasca. L’avanzata del fronte sta portando i temporali anche sul Piemonte, colpendo alcune zone dell’Alessandrino e del Cuneese. Segnalata grandine, per esempio, a Mondovì (Cuneo) e a Novi Ligure (Alessandria), mentre Marano Ticino e Mezzomerico sono state imbiancate nel Novarese.

I primi temporali iniziano ad interessare anche l’Emilia Romagna: sono in atto sulla pianura piacentina e sull’alto Appennino tra Varsi, Bardi, Vettola e Borgo Val di Taro, nel Parmense. I fenomeni sono in movimento verso sud-est.

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