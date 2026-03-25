Maltempo, l’aria fredda supera le Alpi: primi forti temporali in Lombardia, grandinate nel Comasco | FOTO e VIDEO

Inizia il peggioramento sull’Italia. L’aria fredda ha superato le Alpi e i primi temporali si sono formati in Lombardia. In particolare, un’intensa linea temporalesca è in atto tra Varese Sud, Lecco e Como ed è in moto verso sud-est. Nell’area si stanno verificando nubifragi, forti grandinate e raffiche di vento. La grandine è di piccole-medie dimensioni ma sta cadendo abbondante in diverse località, come Cernobbio, Erba, Appiano Gentile e Cucciago, tutte nel Comasco, che si ritrovano strade e giardini imbiancati. Segnalata grandine media anche nella Bergamasca. Sono già caduti 17mm di pioggia a Rovenna di Cernobbio, 15mm a Como, 13mm a Moltrasio, 12mm a Casnate con Bernate, mentre inizia a piovere anche a Milano e Asti.

Quando l’aria fredda avrà raggiunto l’Adriatico, formerà l’intenso ciclone che porterà forte maltempo tra Veneto, Emilia Romagna, Marche e Abruzzo.

Video di Davide Diego

Maltempo Lombardia, temporali e fulmini nel Comasco

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