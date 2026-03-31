Maltempo in Molise: allagamenti nel Basso Molise e bufera nell’Alto Molise

Il maltempo sta colpendo duramente il Basso Molise, dove piogge intense e persistenti hanno provocato diffuse criticità idrogeologiche. Le situazioni più complesse si registrano nella zona del Sinarca, nel territorio di Termoli, dove l’acqua ha invaso strade e aree circostanti, creando disagi e pericoli sia per i residenti sia per gli automobilisti. Numerosi gli allagamenti segnalati, con livelli d’acqua che in alcuni casi hanno raggiunto rapidamente soglie critiche. Le squadre di soccorso sono intervenute in più punti per gestire emergenze legate a infiltrazioni in abitazioni e locali seminterrati, mentre la situazione resta in costante evoluzione a causa delle precipitazioni ancora in corso.

“Le precipitazioni in corso e quelle previste nelle prossime ore risultano paragonabili per intensità all’alluvione del 2003, un evento che ha segnato profondamente il nostro territorio”. Lo ha detto Sabrina Lallillto, sindaco di Casacalenda, uno dei comuni del Basso Molise dove si sta abbattendo una forte ondata di maltempo. Il primo cittadino ha anche disposto la chiusura delle scuole nel comune per la giornata di domani, invitando a restare in casa ed evitare gli spostamenti. “La situazione attuale presenta fiumi in piena e strade allagate, frane e smottamenti in numerose zone del territorio, numerose richieste di intervento già in corso – scrive sui social -. La criticità non garantisce la sicurezza sulle strade e, considerato il ruolo di polo scolastico fondamentale che Casacalenda riveste per i comuni dell’entroterra, firmerò l’ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale per la giornata di domani, martedì 1 aprile”.

Vigili del fuoco in azione e viabilità compromessa

Le operazioni di soccorso vedono impegnati i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Campobasso, supportati dal distaccamento di Termoli. Gli interventi riguardano la messa in sicurezza delle aree colpite, il prosciugamento dei locali allagati e il ripristino della viabilità. Proprio la rete stradale ha subito pesanti ripercussioni: risultano chiuse al traffico la Sp51, la Sp110 e la Sp37, a causa dell’impraticabilità delle carreggiate. Sono state disposte deviazioni e limitazioni alla circolazione per garantire la sicurezza degli utenti. Per monitorare dall’alto la situazione, è stato impiegato anche un elicottero dei Vigili del Fuoco, in volo sulle aree maggiormente colpite.

Alto Molise flagellato dal vento: chiusure e neve a Capracotta

Non meno critica la situazione nell’Alto Molise. Una vera e propria bufera ha interessato il territorio di Capracotta, rendendo necessaria la chiusura temporanea della Strada provinciale 87 nel tratto verso Guado Liscia. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza dalle autorità locali, con il sindaco Candido Paglione che ha invitato la cittadinanza a limitare gli spostamenti allo stretto necessario. Le nevicate hanno portato accumuli superiori ai 30 centimetri in alcune zone, aggravando ulteriormente la situazione e complicando gli interventi di emergenza.

Le squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Isernia sono impegnate nella rimozione di alberi e rami spezzati dal vento che occupano la sede stradale, causando ulteriori pericoli alla circolazione. Un albero è caduto anche nel cortile di una scuola, fortunatamente senza provocare danni a persone. In via precauzionale, il sindaco di Capracotta ha disposto la chiusura del plesso scolastico per la giornata successiva. Nel frattempo, nel tardo pomeriggio, una squadra con modulo acquatico è stata inviata in supporto alle operazioni nel Basso Molise, soprattutto nell’area di Termoli, nell’ambito del piano di soccorso regionale.

Invito alla prudenza e monitoraggio costante

Le operazioni di emergenza sono ancora in corso su tutto il territorio regionale e le autorità continuano a monitorare attentamente l’evoluzione delle condizioni meteorologiche. L’invito rivolto alla popolazione è quello di mantenere la massima prudenza, evitare spostamenti non necessari e seguire le indicazioni fornite dagli enti locali e dalla protezione civile. Il quadro resta complesso, con fenomeni intensi che stanno mettendo a dura prova infrastrutture e servizi, richiedendo un impegno costante da parte delle squadre di soccorso.

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