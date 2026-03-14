Maltempo, inizia la grande nevicata: il Piemonte si imbianca, fenomeni in intensificazione | FOTO

Le promesse del cielo stanno diventando realtà. Sul Piemonte, e più in generale su una larga parte del Nord Italia, il peggioramento atteso per il fine settimana ha ormai riacceso fenomeni invernali, con le prime fitte nevicate già in corso lungo l’arco alpino e un quadro destinato a farsi ancora più severo nelle prossime ore. È il volto più concreto della nuova perturbazione in discesa dal Nord Atlantico, un sistema che ha cominciato a investire il Nord con effetti più marcati sul Nord/Ovest, dove la montagna è tornata protagonista sotto una coltre bianca sempre più compatta.

Nel cuore del Piemonte il cambiamento si avverte già dalla serata di ieri, quando l’avvicinamento di una saccatura atlantica dalle Isole Britanniche verso la Francia ha iniziato a convogliare correnti umide sulla regione, attivando le prime piogge sull’alto Piemonte. Con il passare delle ore, e con l’ulteriore discesa della depressione verso le Baleari, i fenomeni hanno guadagnato intensità ed estensione, raggiungendo in modo più deciso i settori alpini.

È soprattutto tra Cuneese, Ossola, alto Verbano e rilievi settentrionali che il maltempo sta mostrando il suo volto più spettacolare. Qui la neve ha iniziato a cadere con maggiore continuità oltre i 1000-1300 metri, ma nel corso della serata potrà spingersi fin verso le zone collinari. Le immagini che arrivano da Ossola e Cuneese restituiscono già il senso di una montagna che cambia pelle: pendii, conche e vallate si stanno progressivamente imbiancando, mentre la precipitazione tende a infittirsi e a guadagnare consistenza.

Il peggioramento, però, è soltanto all’inizio. Dal pomeriggio odierno l’ingresso della depressione sul Mar Ligure e la formazione di un minimo profondo anche al suolo sono destinati ad alimentare flussi sempre più intensi verso il Piemonte. Il risultato sarà una fase di maltempo diffuso, con piogge molto forti sul Nord della regione e nevicate abbondanti sulle Alpi, in particolare nel comparto centro-occidentale, dove in quota potranno accumularsi quantitativi eccezionali, fino a un metro o anche un metro e mezzo di neve fresca.

Non sarà soltanto il Piemonte a fare i conti con questa nuova offensiva perturbata. Il sistema nuvoloso interesserà molte aree del Nord, con particolare incisività ancora una volta sul Nord/Ovest, prima di estendersi nella giornata di domani anche verso le estreme regioni meridionali, tra Sicilia e Calabria. Le precipitazioni potranno risultare a tratti intense anche sulle Isole Maggiori, ma sarà ancora una volta la catena alpina a catalizzare l’attenzione, per un carico nevoso che si annuncia rilevante e localmente abbondante.

Da seguire con attenzione anche il confine tra Piemonte e Liguria, dove l’interazione con i temporali in risalita dal Savonese e dal Genovese potrà esasperare ulteriormente i fenomeni. In queste aree la quota neve potrebbe localmente calare fino a 500-700 metri, portando fiocchi anche a quote insolite per fasi di precipitazione più intensa e dando all’evento un carattere ancora più scenografico.

La fase più attiva del maltempo è attesa fino alla mattinata di domenica. Solo in seguito, con l’allontanamento della bassa pressione verso Sud, i fenomeni tenderanno gradualmente a esaurirsi. Fino ad allora, però, il Piemonte resterà nel cuore della tempesta: con l’Ossola e le Alpi occidentali in prima linea, il weekend si apre sotto il segno della neve vera, annunciata, attesa e adesso finalmente in atto.

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