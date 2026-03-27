Maltempo, l’Appennino Romagnolo sotto scacco: Balze di Verghereto sommersa dalla neve

Non chiamatelo semplicemente “colpo di coda”. Quello che sta interessando l’Appennino romagnolo in queste ore è un vero e proprio evento meteorologico estremo per il calendario, capace di ridisegnare i profili dei borghi montani e mettere a dura prova la viabilità d’alta quota in pochi giri di orologio. La perturbazione, alimentata da un fronte freddo di origine nordatlantica, ha trasformato il paesaggio in uno scenario surreale: Balze di Verghereto è letteralmente sommersa dalla neve e i fiocchi continuano a cadere senza sosta ai piedi del Monte Fumaiolo. Si supera ampiamente il metro di neve di accumulo nelle ultime 24 ore. Sulla E45 all’altezza di Verghereto risultano ancora molti problemi alla viabilità stradale: ieri diversi automobilisti sono rimasti bloccati per 11 ore nella tormenta di neve.

Un paesaggio sepolto dal ghiaccio

Il brusco calo termico ha spinto i fiocchi fin verso le quote collinari, regalando un risveglio invernale a borghi storici come Sant’Agata Feltria e al Lago di Acquapartita. La rapidità dell’accumulo è stata impressionante: le aree montane hanno registrato nevicate abbondanti, mentre sulle vette più alte, come il Monte Carpegna e nei pressi del Rifugio La Capanna, si sono raggiunti accumuli eccezionali, creando muri di neve che ricordano le grandi nevicate storiche del passato.

Le cause: il vortice sull’Adriatico

A innescare questa ondata di maltempo è un vortice ciclonico posizionato sul medio-basso Adriatico. Questa configurazione sta convogliando correnti gelide settentrionali e venti impetuosi, con raffiche che sui mari hanno raggiunto l’intensità di burrasca. L’aria fredda continuerà a insistere sul Centro/Sud, mantenendo temperature decisamente sotto la media stagionale.

Quando tornerà il sole?

Le previsioni indicano che il maltempo non mollerà la presa a breve. Per una tregua definitiva bisognerà attendere domenica, quando il vortice si sposterà definitivamente verso i Balcani lasciando spazio a un progressivo rialzo termico.

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