Maltempo Lazio, ancora danni sul litorale romano: pino crolla sulla strada d’ingresso di Fregene

Il maltempo continua ad abbattersi da questa mattina con violenza sul litorale romano, provocando allagamenti e danni. Un grosso pino è crollato su viale della Pineta, la strada d’ingresso nord a Fregene, il noto litorale alle porte di Roma. L’albero ha invaso metà della sede stradale e del passaggio pedonale rialzato, non lontano dall’incrocio semaforico con viale Castellammare, l’arteria principale. Il crollo ha danneggiato la recinzione della pineta monumentale, che è stata divelta. Fortunatamente, non ci sono state conseguenze per persone o per le auto sulla strada molto trafficata. Sono state attivate le operazioni per la messa in sicurezza dell’area e la rimozione dell’albero. Saranno valutate anche le condizioni degli alberi limitrofi a quello caduto.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.