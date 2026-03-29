Maltempo, Lehecka-Sinner interrotta: la finale del Miami Open si ferma sul più bello

Il maltempo diventa il grande protagonista al Miami Open, costringendo gli organizzatori alla sospensione delle partite. Le condizioni meteo, peggiorate rapidamente nel corso della giornata, hanno reso impossibile proseguire il gioco sul campo all’aperto della sfida tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka, l’ultimo atto. Il pubblico presente sugli spalti è stato costretto ad assistere allo stop improvviso. Prima dell’interruzione, Jannik Sinner stava offrendo una prestazione solida e convincente. L’azzurro aveva già conquistato il primo set con il punteggio di 6-4, dimostrando grande efficacia nei momenti decisivi e una buona gestione dei turni di servizio.

Nel secondo set, Sinner era avanti 15-30, lasciando intendere la possibilità concreta di strappare un break importante e indirizzare definitivamente la partita. Il ritmo imposto dall’italiano sembrava mettere in difficoltà Jiri Lehecka, apparso meno incisivo nei momenti chiave. Lo stop per pioggia è arrivato proprio in una fase delicata dell’incontro, spezzando il ritmo e rimandando ogni verdetto alla ripresa del match.

La pioggia non aveva risparmiato neppure il tabellone del doppio femminile. In precedenza, infatti, era già stata interrotta la partita che vedeva protagoniste Sara Errani e Jasmine Paolini, coppia azzurra tra le più competitive del circuito. Anche in questo caso, l’interruzione è arrivata a causa delle condizioni impraticabili del campo, confermando come l’intera giornata sia stata pesantemente condizionata dal maltempo.

Attesa per la ripresa del match

Ora tutta l’attenzione è rivolta alla ripresa dell’incontro di Sinner. Gli organizzatori del Miami Open stanno monitorando costantemente le condizioni meteo per stabilire quando sarà possibile tornare in campo in sicurezza. Jannik Sinner ripartirà da una situazione favorevole, con un set di vantaggio e una posizione interessante nel secondo parziale. Tuttavia, le interruzioni possono spesso cambiare l’inerzia di una partita, rendendo la ripresa un momento chiave. Il pubblico italiano resta con il fiato sospeso, in attesa che il match possa riprendere e che Sinner completi l’opera iniziata prima dell’arrivo della pioggia.