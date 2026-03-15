Maltempo Liguria: notte di allagamenti e frane tra Genova, Imperia e Savona

Notte di maltempo e disagi anche in Liguria. L’allerta arancione nel genovesato è terminata alle 8. Forti piogge e raffiche di vento hanno causato alcuni allagamenti e la caduta di rami, oltre a un grosso albero lungo la strada a Sestri Ponente (Genova), senza però provocare feriti. Anche nelle province di Imperia e Savona si sono registrate piccole frane e allagamenti, con alcune abitazioni parzialmente isolate. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e tecnici comunali.

Nella notte Arpal ha riportato inoltre che la ventilazione ha superato i 107 km/h a Fontana Fresca e che il moto ondoso ha raggiunto un’altezza massima di 5.20 metri alla boa di La Spezia.

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