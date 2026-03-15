Maltempo Liguria: sfiorati 200 mm di pioggia, 20 cm di neve a Urbe. Ora scatta l’allerta burrasca

Si è conclusa la fase di intenso maltempo che ha interessato la Liguria nelle scorse ore, lasciandosi alle spalle un quadro di piogge diffuse e decisamente persistenti. Le precipitazioni sono state abbondanti, sfiorando in alcune zone i 200 millimetri: Arpal ha infatti registrato picchi di ben 197 mm a Fiorino e 180 mm a Isoverde, mentre in diverse altre aree della regione sono caduti oltre 100-110 mm di pioggia in un arco di appena 12 ore. L’ingente quantità d’acqua non ha causato esondazioni, sebbene i corsi d’acqua siano stati messi a dura prova. I livelli idrometrici di fiumi come il Bormida, l’Entella, lo Stura (all’altezza di Campo Ligure) e il Roja sono rimasti elevati per diverse ore, richiedendo massima attenzione. Particolarmente rilevante è stata l’onda di piena del fiume Bormida, registrata dall’idrometro di Piana Crixia a partire dalle 16 di ieri pomeriggio.

La perturbazione non ha risparmiato le coste e l’entroterra montuoso. Sul levante ligure si è abbattuta una mareggiata significativa: la boa ISPRA della Spezia ha misurato onde che hanno raggiunto i 2,9 metri di altezza, con un periodo medio di 6,27 secondi. Nelle fasi finali del peggioramento, l’abbassamento delle temperature ha riportato la neve. I fiocchi hanno imbiancato le aree interne, lasciando accumuli modesti lungo il tratto dell’autostrada A6 al confine con il Piemonte, e depositando un manto di oltre 20 cm nella zona di Urbe.

Per quanto riguarda la giornata di oggi, l’attenzione si sposta principalmente sul vento. Sono infatti attese correnti settentrionali di burrasca, con raffiche che sfioreranno i 60-70 km/h sulle zone di allertamento A e B. I venti si manterranno forti, tra i 50 e i 60 km/h, sulle zone C ed E, e localmente forti (40-50 km/h) sulla zona D. Il mare, attualmente molto mosso sul settore del Centro-Ponente, è previsto in graduale attenuazione nel corso del pomeriggio.

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