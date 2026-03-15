Maltempo Lombardia, 70 interventi dei Vigili del Fuoco nel Varesotto: chiuso tratto della Statale 233

Forti piogge e intense nevicate hanno colpito da ieri la provincia di Varese, creando danni e disagi. Nelle ultime 24 ore svolti 70 interventi di soccorso dalle squadre dei Vigili del Fuoco, soprattutto per incidenti stradali e allagamenti di alcuni edifici. Più colpite le zone di Valganna e Brinzio. Dalle ore 20 di ieri alle ore 6 di questa mattina, i Vigili del Fuoco hanno effettuato 38 interventi per rimuovere piante cadute sulle strade, frane, auto in panne o colpite da alberi caduti al loro passaggio, con diverse squadre giunte in supporto anche dalle province limitrofe di Milano, Monza-Brianza e Lecco.

A causa delle fitte nevicate Anas ha chiuso temporaneamente al traffico la Strada Statale 233 “Varesina” dal km 55 al km 62 a Induno Olona, nel territorio provinciale di Varese. Il traffico viene deviato come da indicazioni in loco. Sul posto sono presenti le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento.

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