Maltempo Lombardia, in corso fitta nevicata in Valtellina: chiusa strada che porta a Madesimo

Una intensa nevicata sta interessando la Valtellina, causando la chiusura della strada statale 36 tra il km 137 e il km 140 in direzione Madesimo (Sondrio). Sul posto sono operative le squadre ANAS, impegnate a gestire la viabilità e a riaprire la strada nel più breve tempo possibile. Il Comune di Madesimo non è isolato e rimane raggiungibile tramite percorsi alternativi.

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