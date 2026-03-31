Maltempo Molise, diga del Liscione in stato di preallerta dopo le piogge persistenti

Stato di preallerta per la diga del Liscione a causa dell’ondata di maltempo che ha colpito il Molise con piogge abbondanti sul litorale e neve nelle aree montane e sul versante della Valle del Trigno. La Protezione Civile del Molise, in un avviso inviato a enti e comuni, informa dell’aumento dell’apertura scarico di fondo del Liscione. “Preso atto della comunicazione del Gestore della diga – si legge nella nota -, tenuto conto delle caratteristiche spazio-temporali dei fenomeni in atto e previsti, comunica la prosecuzione della fase di preallerta con incremento apertura scarico di fondo da 30 a 60 mc/s per evitare il superamento della quota autorizzata”. La misura è stata disposta in via precauzionale per regolare il livello dell’invaso e gestire l’afflusso d’acqua legato alle precipitazioni persistenti.

L’avviso è stato diffuso dal Comune di Larino (Campobasso) e riguarda in particolare le aree a valle della diga, con attenzione alla zona della statale 647 Fondo Valle Biferno, dove i cittadini sono stati informati direttamente. L’intervento rientra nelle procedure tecniche previste in caso di aumento significativo dei livelli idrici. L’apertura degli scarichi consente di mantenere sotto controllo l’invaso ma rappresenta anche un segnale di attenzione sul piano del rischio idraulico nelle aree interessate a valle.

L’ondata di freddo e pioggia sulla costa ha determinato anche lo stop dei collegamenti tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti. La Capitaneria di porto ha diramato un avviso di burrasca valido fino alla nottata che prevede vento nord-est a forza 5 su Adriatico centrale e mare mosso.

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