Maltempo Molise, evacuazioni a Termoli e stop alla produzione nello stabilimento Stellantis

Il maltempo torna a colpire duramente il territorio del Basso Molise, dove è stata diramata un’allerta rossa per rischio idraulico e idrogeologico per l’intera giornata di domani, 1 aprile. Le previsioni indicano un significativo peggioramento delle condizioni meteorologiche, con piogge intense e persistenti che stanno già causando criticità diffuse. Il sistema di protezione civile ha innalzato il livello di attenzione, invitando cittadini e amministrazioni locali alla massima prudenza. La situazione appare particolarmente delicata nelle aree pianeggianti e lungo i corsi d’acqua, dove il rischio di esondazioni e frane è concreto. Le autorità stanno monitorando costantemente l’evoluzione del fenomeno, mentre cresce la preoccupazione per le prossime ore.

Evacuazioni e stop alla produzione nello stabilimento Stellantis

Nel nucleo industriale di Termoli è stato attivato in via precauzionale un piano di evacuazione per ridurre al minimo i rischi per lavoratori e cittadini. In particolare, lo stabilimento Stellantis ha sospeso il turno notturno, rimandando a casa i dipendenti per motivi di sicurezza. La decisione è stata presa alla luce delle condizioni meteo avverse e delle previsioni che indicano un ulteriore peggioramento anche per la giornata successiva. Secondo le informazioni disponibili, la produzione resterà ferma anche domani, con conseguenze rilevanti sull’attività industriale locale. La scelta evidenzia la gravità della situazione e la necessità di adottare misure drastiche per tutelare l’incolumità delle persone.

Interventi di soccorso e salvataggi in condizioni estreme

Decine di interventi sono attualmente in corso tra Termoli e i comuni limitrofi, dove Protezione Civile e Vigili del Fuoco stanno operando senza sosta. Le squadre sono impegnate nella gestione di allagamenti diffusi, nella rimozione di alberi caduti e nella messa in sicurezza di aree a rischio. In alcuni casi si è reso necessario l’impiego di mezzi anfibi per raggiungere zone isolate. Particolarmente complesso l’intervento avvenuto in serata sulla fondovalle del Sinarca, chiusa al traffico, dove una giovane donna è stata salvata grazie all’elicottero del reparto volo di Pescara. Gli operatori, calati dall’alto, sono riusciti a portarla in salvo in condizioni estremamente difficili, dimostrando ancora una volta l’efficienza delle squadre di emergenza.

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