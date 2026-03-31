Maltempo Molise, intense nevicate e vento a Capracotta: scuole chiuse domani

Forti nevicate stanno colpendo l’Alto Molise e tanta altra neve è in arrivo a causa di un ciclone che stazionerà al Sud per diversi giorni. Alla luce di questa situazione meteo, il sindaco di Capracotta, Candido Paglione, comunica che “stante l’ondata di freddo artico in atto con venti di bufera e forti nevicate, che stanno determinando una difficile condizione di viabilità, per motivi di sicurezza, si è provveduto alla chiusura delle scuole del plesso scolastico di Capracotta per la giornata di domani 1° aprile 2026”. Nelle ultime ore, il peggioramento delle condizioni meteo ha reso difficoltosi gli spostamenti e messo sotto pressione la rete stradale locale. Le intense nevicate, unite alle raffiche di vento, stanno infatti complicando le operazioni di pulizia e messa in sicurezza delle principali arterie.

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