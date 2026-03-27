Maltempo, oggi in Sicilia il giorno più freddo dell’anno: la neve tonda imbianca le colline di Palermo, grandine a Pantelleria | FOTO e VIDEO

L’ondata di maltempo che sta colpendo duramente il Sud Italia ha raggiunto oggi il suo apice, trasformando il panorama primaverile della Sicilia in uno scenario tipicamente invernale. La causa di questa brusca rottura stagionale è da ricercarsi nella posizione del Ciclone Polare Deborah, il cui centro motore si trova attualmente sul Mar Adriatico. Questa configurazione barica sta richiamando imponenti masse d’aria di origine artica che, scivolando lungo il bordo orientale dell’alta pressione, si sono riversate con violenza verso il Mediterraneo centrale, investendo in pieno l’isola e portando condizioni di freddo estremo.

L’impatto del Ciclone Deborah e l’arrivo dell’aria artica

Il cuore del Ciclone Deborah agisce come una vera e propria pompa di aria gelida, spingendo correnti instabili e gelide direttamente dalla calotta polare verso le latitudini siciliane. Questo afflusso d’aria ha provocato un crollo termico verticale, rendendo quella di oggi, 27 marzo, una data storica per la meteorologia locale. In molte località dell’isola, i termometri hanno fatto registrare valori che non si erano visti nemmeno durante i mesi di gennaio e febbraio, definendo a tutti gli effetti il giorno più freddo dell’anno. L’eccezionalità dell’evento risiede proprio nella sua tempistica, arrivando in una fase dell’anno in cui la natura dovrebbe risvegliarsi sotto i primi caldi raggi solari, e invece si ritrova a fronteggiare una severa fase di maltempo di stampo polare.

Temperature polari sulla costa tirrenica: Palermo e Messina 10°C sotto le medie

La costa tirrenica sta vivendo ore di gelo senza precedenti per il periodo. Città come Palermo e Messina sono attanagliate da temperature che faticano a salire anche nelle ore centrali del giorno. In entrambi i capoluoghi, le temperature massime non sono riuscite a superare la soglia degli +11°C, dopo che durante la notte e le prime ore del mattino le minime sono crollate fino a +7°C. Questo contesto climatico è accompagnato da venti tesi che aumentano la percezione del freddo, rendendo l’atmosfera decisamente cupa. Il contrasto tra l’aria gelida in quota e la superficie marina ancora relativamente calda alimenta nubi imponenti, capaci di scaricare precipitazioni intense e intermittenti lungo tutto il litorale settentrionale della Sicilia.

La neve tonda imbianca le colline di Palermo e le zone interne

Uno dei fenomeni più spettacolari e insoliti di questa giornata è stata la comparsa della neve tonda, o graupel, che ha rapidamente imbiancato le colline di Palermo a partire dai 500 metri di altitudine. Questa particolare forma di precipitazione solida si verifica quando i fiocchi di neve attraversano strati d’aria più caldi e umidi, arrotondandosi e diventando simili a piccoli granelli di polistirolo. Gli accumuli sono stati significativi nelle zone interne, dove la neve sta cadendo abbondante, trasformando il paesaggio montano e collinare in un perfetto scenario natalizio a fine marzo. Il limite delle nevicate si è attestato a quote collinari molto basse, confermando l’intensità della colata di aria artica che sta sovrastando l’intera regione.

Eccezionale grandinata a Pantelleria e freddo nel Canale di Sicilia

Il maltempo non ha risparmiato nemmeno i settori più meridionali, spingendosi fin nel cuore del Canale di Sicilia. Un evento meteorologico eccezionale ha colpito l’isola di Pantelleria, dove si è abbattuta una grandine fortissima che ha ricoperto il suolo con uno strato di ghiaccio. Nonostante la vicinanza geografica alla Tunisia, le temperature sull’isola sono rimaste incredibilmente basse, con una massima di appena +12°C in pieno giorno e una minima di +8°C registrata all’alba. Questi valori rappresentano un’anomalia climatica di rilievo, considerando che ci troviamo ad un tiro di schioppo dalle coste africane. L’instabilità generata dal Ciclone Deborah ha dunque dimostrato di avere una forza tale da scardinare i normali equilibri climatici di questa parte del Mediterraneo.

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